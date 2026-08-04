Coolmate và dấu ấn "Performance Lifestyle": Tiên phong định hình phong cách sống năng động cho người Việt

Bắt nhịp cùng sự bùng nổ của phong trào chạy bộ (running) tại Việt Nam, Coolmate không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm thời trang thể thao chuyên dụng, mà đang khẳng định vị thế thương hiệu dẫn dắt xu hướng "Performance Lifestyle" – nơi hiệu năng vận động hòa quyện cùng phong cách sống thường nhật.

Từ đường chạy chuyên nghiệp đến phong cách sống hiện đại

Những năm gần đây, chạy bộ tại Việt Nam không còn đơn thuần là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà đã trở thành một nét văn hóa, một lối sống năng động đại diện cho thế hệ mới. Trập trùng trên các cung đường marathon từ Bắc vào Nam là hàng vạn runner với nguồn năng lượng tích cực.

Đứng trước sự chuyển dịch mạnh mẽ đó, Coolmate – thương hiệu thời trang Việt dành cho người Việt – đã nhanh chóng nhận diện và đặt những viên gạch đầu tiên cho xu hướng Performance Lifestyle (Thời trang tối ưu hiệu năng cho cuộc sống năng động).

Performance Lifestyle là gì?

Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng kỹ thuật vượt trội (co giãn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi, trọng lượng siêu nhẹ) vốn có của trang phục thể thao chuyên nghiệp với thiết kế tinh tế, thời trang, có thể ứng dụng linh hoạt trong các hoạt động hằng ngày: từ phòng tập, đường chạy đến quán cà phê hay không gian làm việc tự do.

Không còn ranh giới rạch ròi giữa những món đồ khi đi tập và khi tham gia các hoạt động khác, Coolmate mang đến các dòng sản phẩm chạy bộ được nghiên cứu kỹ lưỡng về chất liệu (như công nghệ Fast & Dry, vải Ultra-light, sợi tái chế chống tia UV) cùng form dáng may đo riêng cho thể trạng người Việt. Mỗi thiết kế đều giải quyết triệt để bài toán: tối ưu thành tích trên đường chạy nhưng vẫn đảm bảo sự tự tin, thời thượng khi bước ra cuộc sống thường nhật.

Đồng hành cùng hàng vạn runner: Khẳng định bản lĩnh qua các giải chạy hàng đầu

Lời cam kết mạnh mẽ nhất cho chất lượng và tinh thần "Performance Lifestyle" của Coolmate chính là sự xuất hiện phủ sóng tại các giải chạy marathon quy mô bậc nhất Việt Nam.

Năm vừa qua, Coolmate tự hào trở thành đối tác chiến lược và nhà tài trợ đồng hành cùng các hệ thống giải chạy uy tín hàng đầu:

● Chuỗi giải chạy VPBank Marathon: Một trong những giải chạy thường niên quy mô hàng đầu Việt Nam, thu hút hàng chục nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Đồng hành cùng VPBank, Coolmate không chỉ cung cấp những trang phục chất lượng cao đạt chuẩn thi đấu chuyên nghiệp mà còn mang đến không gian trải nghiệm ấn tượng tại Race Kit Expo.

● Hệ thống giải chạy Race Jungle: Đơn vị đi đầu trong việc tổ chức các giải chạy trail (băng rừng) và road mang tính chinh phục cao. Việc đồng hành cùng Race Jungle là minh chứng rõ nét cho tính bền bỉ, khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt của các dòng sản phẩm thời trang thể thao Coolmate.

Sự hiện diện của Coolmate tại các giải đấu này không chỉ dừng lại ở mảng tài trợ hình ảnh hay sản phẩm, mà thương hiệu còn thực sự sống cùng nhịp đập của cộng đồng runner. Hình ảnh hàng nghìn vận động viên rạng rỡ trong trang phục Coolmate cán đích thành công đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bứt phá giới hạn mà thương hiệu luôn theo đuổi.

Tiên phong vì một cộng đồng thể thao Việt bền vững

Đại diện Coolmate chia sẻ:

"Chúng tôi không chỉ bán một chiếc áo chạy bộ hay một chiếc quần short thể thao. Điều Coolmate hướng tới là truyền cảm hứng cho người Việt bước ra ngoài, vận động và làm chủ cuộc sống của mình. Xu hướng Performance Lifestyle chính là câu trả lời của chúng tôi cho một thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày."

Bên cạnh việc không ngừng nâng cấp công nghệ sản xuất và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, Coolmate cũng chú trọng đến các yếu tố phát triển bền vững (Eco-friendly) thông qua việc sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường trong dòng sản phẩm thể thao.

Với bước đi chiến lược, tư duy sản phẩm khác biệt cùng sự đồng hành sâu sắc với cộng đồng chạy bộ Việt Nam thông qua các đối tác lớn như VPBank hay Race Jungle, Coolmate đang từng bước vững chắc khẳng định vị thế thương hiệu thời trang dẫn dắt xu hướng Performance Lifestyle, góp phần đưa phong trào thể thao và phong cách sống năng động của người Việt lên một kỷ nguyên mới.