Nhận định Myanmar vs Lào, 17h00 ngày 4/8: Chủ nhà bứt phá

TPO - Nhận định bóng đá Myanmar vs Lào, bảng B ASEAN Cup, lúc 17h00 ngày 4/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Lào đã bị loại, là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Jorn Andersen hướng tới 3 điểm cùng một chiến thắng cách biệt trước trận "chung kết" với Thái Lan.

Nhận định trước trận đấu

Thất bại sát nút trước Malaysia ở trận ra quân từng khiến Myanmar rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, màn trình diễn thuyết phục trước Philippines đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Đội bóng của HLV Jorn Andersen chơi kỷ luật, chuyển đổi trạng thái sắc bén và tận dụng cơ hội rất hiệu quả để tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng.

Chiến thắng 4-1 trước Philippines không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Myanmar lấy lại quyền tự quyết ở cuộc cạnh tranh suất vào bán kết. Với hai trận còn lại gặp Lào và Thái Lan, Myanmar hiểu rằng họ cần tận dụng tối đa cơ hội trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn để tạo lợi thế về điểm số cũng như hiệu số trước màn so tài quyết định ở lượt cuối.

Trong khi đó, Lào đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau ba thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV Vladica Grujic lần lượt thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4 và Philippines 1-4. Chỉ ghi được một bàn thắng nhưng nhận tới 13 bàn thua, hàng thủ của Lào bộc lộ nhiều hạn chế trước các đối thủ mạnh hơn trong khu vực.

Dù không còn mục tiêu về mặt thành tích, Lào nhiều khả năng vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm. Đây là cơ hội để đội bóng này khép lại hành trình tại giải bằng một màn trình diễn tích cực, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm cho các giải đấu sắp tới.

Về chuyên môn, Myanmar được đánh giá vượt trội. Sự tự tin sau chiến thắng trước Philippines, lợi thế sân nhà cùng động lực cạnh tranh vé bán kết là những yếu tố giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt. Nếu duy trì được khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội như ở trận đấu gần nhất, Myanmar hoàn toàn có thể tạo ra một chiến thắng cách biệt.

Một điểm đáng chú ý là những cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra rất cởi mở. Cả 5 lần gặp nhau gần nhất giữa Myanmar và Lào đều có từ 4 bàn thắng trở lên, cho thấy hai đội thường tạo ra thế trận giàu tốc độ và nhiều cơ hội ghi bàn.

Trước một Lào không còn nhiều áp lực nhưng vẫn sẵn sàng chơi cống hiến, Myanmar nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm sớm tạo lợi thế. Nếu có bàn thắng sớm, đội chủ nhà đủ khả năng duy trì sức ép để hướng tới một chiến thắng đậm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Hai đội có trong tay đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun. Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny Dự đoán tỷ số: Myanmar 3-1 Lào