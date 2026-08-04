Tuyển Việt Nam và kế hoạch khiến 'gã khổng lồ' 1,96m tắt điện

TPO - Indonesia liên tục nhồi bóng bổng cho Mitchell Baker để tận dụng lợi thế thể hình. Tuy nhiên, tiền đạo cao 1,96m gần như không chạm được vào bóng.

Baker bị hàng thủ tuyển Việt Nam phong tỏa. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

HLV John Herdman của Indonesia cố gắng kiên nhẫn với Baker. Dù vậy, đến phút 82, khi nhận thấy học trò càng thi đấu càng vật vờ trước hàng thủ của tuyển Việt Nam, ông Herdman phải rút "trò cưng" ra sân. Đó cũng là dấu chấm hết cho tham vọng tấn công tổng lực bằng bóng bổng, "lấy thân hình đè người" của đội chủ nhà.

Tiền đạo nhập tịch của Indonesia chỉ chạm bóng 15 lần ở trận này - thấp nhất trên sân. Baker thực hiện 3 pha dứt điểm, đều bằng đánh đầu và có một tình huống đi trúng đích. Baker hoàn toàn lạc lõng trong thế trận của Indonesia vì anh chỉ thực hiện 8 đường chuyền và không có tình huống nào rê bóng qua người.

Trận này, Indonesia cầm bóng hơn 60%. Đội chủ nhà chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và chủ yếu đẩy bóng sang 2 biên. Indonesia luôn nhắm đến vị trí của Baker ở vòng cấm địa. Họ thử nghiệm nhiều phương án, từ tạt bổng, tạt tầm trung và thực hiện các đường căng ngang. Tuy nhiên, các hậu vệ tuyển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Baker đói bóng vì cách chơi kiểu "mắc võng" ở vòng cấm. Tiền đạo này không chịu khó lùi về để nhận bóng, tham gia tổ chức (build up) lối chơi cùng đồng đội. Chân sút 20 tuổi bị kẹp giữa 2 hậu vệ Việt Nam trong từng khoảnh khắc chạy chỗ và bật nhảy, dẫn đến số lần chạm bóng ít.

Baker luôn rơi vào thế kẹp giữa hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh:﻿ Hữu Phạm.

Tình huống ở phút 81 thể hiện rõ ý đồ khóa chặt Baker của tuyển Việt Nam. Sau đường chuyền của cầu thủ Indonesia, Patrik Lê Giang băng lên và dễ dàng bắt gọn bóng. Baker cố đuổi theo bóng để dứt điểm, song bị kẹp giữa Thành Chung và Xuân Mạnh. Nhìn trên khung hình, Baker cao, to áp đảo cặp trung vệ tuyển Việt Nam.

Nhưng thực tế là các pha bóng theo kèm kiểu thế "gọng kìm" đã hạn chế không gian của Baker. Tiền đạo này không thể bứt tốc hoặc chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu. Cả 3 lần Baker dứt điểm đều trong tư thế với. Điển hình như pha bóng ở phút 65, tiền đạo cao 1,96m nhảy cao hơn tất cả để chạm bóng nhưng đây là tư thế quay lưng.

HLV Kim Sang-sik đã dàn ra thế trận pressing rát và áp sát chủ động để ngăn chặn nguồn bơm bóng cho Baker.

Thom Haye - chân chuyền chủ lực của Indonesia - không có nổi một tình huống key pass (chuyền để mở ra cơ hội) trong 90 phút. Tiền vệ được mệnh danh là "Beckham của Indonesia" chuyền 59 lần nhưng chủ yếu đi sang ngang hoặc đưa về. Haye có 2 lần chuyền dài vào vòng cấm, hướng thẳng đến Baker, nhưng tiền đạo cao 1,96m không chạm được bóng.

Một mình Haye thực hiện đến 6 cú tạt nhưng đều thất bại. Ở cánh trái của Indonesia, Oratmangoen tạt 4 lần, chỉ một pha tìm được địa chỉ. Hậu vệ Reijinders là vị trí chuyền bóng đột biến nhất của đội chủ nhà - có 2/5 quả tạt thành công, tạo ra 2 đường chuyền mở cơ hội. Nhìn chung, trong 561 đường chuyền của Indonesia, họ chỉ chuyển hóa thành 3 cơ hội rõ rệt, còn ít hơn cả tuyển Việt Nam (5 lần).

Thầy trò HLV Kim hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cắt đứt liên lạc giữa Baker và các vệ tinh bơm bóng cho anh, là tiền vệ cánh và hậu vệ cánh. Quay trở lại câu chuyện các "Chiến binh sao vàng" chủ động chơi pressing rát, chúng ta có Hai Long và Tài Lộc hỗ trợ từ tuyến trên. Hai hậu vệ Tiến Anh và Văn Vĩ cũng theo kèm triệt để hậu vệ/tiền vệ biên của Indonesia.

Bùi Hoàng Việt Anh thay thế tốt vai trò của Văn Hậu.

Văn Vĩ được Sofascore chấm 8 điểm với 4 tình huống giành lại quyền kiểm soát bóng, 2 cú tắc bóng thành công và 3 pha đánh chặn mang tính định đoạt tình huống. Ở cánh đối diện, Tiến Anh có 8 lần thu hồi bóng (cao nhất trên sân) và một lần đánh chặn giải nguy trước khi tiền vệ Indonesia tạt vào.

BLV Quang Tùng nhận định cùng Tiền Phong về Baker: "Tiền đạo cao 1,96m rất nguy hiểm. Một khi hậu vệ Việt Nam rơi vào thế tranh chấp tay đôi trên không với Baker, tỷ lệ thất bại hiển nhiên rất cao. Vậy nên chúng ta phải có giải pháp hiệu quả để hạn chế số lần chạm bóng của Baker".

Đoàn quân dưới trướng HLV Kim đã đương đầu áp lực và giải quyết thành công mỹ mãn. Dàn sao tấn công nhập tịch mới của Indonesia tắt điện, chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích. Tiền đạo Baker - chân sút số 1 từ đầu giải - có số lần chạm bóng chỉ bằng một nửa thủ môn Patrik Lê Giang.

Tuyển Việt Nam đã vượt ngưỡng phòng ngự và sẽ còn cải thiện để hướng đến hành trình lâu dài tại ASEAN Cup 2026.