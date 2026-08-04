Chuyên gia Indonesia: 'Indonesia thua Việt Nam chỉ là đội hình B'

TPO - Chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin nhận định trận thua trước tuyển Việt Nam thể hiện rõ sức mạnh của Indonesia ở ASEAN Cup 2026 đến đâu.

Ảnh: Hữu Phạm.

"Tôi cho rằng Indonesia thi đấu tại ASEAN Cup 2026 chỉ là đội hình B. Trong khi đó, đội hình A gồm các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu được chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2027. Giữa đội hình A và B Indonesia đang có khoảng cách lớn về chất lượng" chuyên gia Gusnul Yakin nhận định.

"Bây giờ, tất cả chúng ta đều biết trình độ thật sự của tuyển Indonesia hiện tại. Tôi nghĩ HLV John Herdman cũng hiểu điều đó rất muốn phơi bày cho tất cả thấy. Đội hình dự ASEAN Cup 2026 chỉ có thể vận hành tốt chiến thuật của HLV Herdman khi gặp Campuchia hoặc Timor Leste. Nhưng khi đối đầu với Việt Nam, lối chơi đó hoàn toàn vụn vỡ", chuyên gia này phân tích thêm.

Chuyên gia bóng đá Indonesia nhận định phần lớn tuyển thủ dự ASEAN Cup 2026 không đủ tiêu chuẩn để góp mặt ở Asian Cup 2027. Khi các trụ cột của Indonesia từ giải Serie A (Italia), Eredivisie (Hà Lan) trở về, đó mới chính là lúc đội bóng xứ vạn đảo hội tụ sức mạnh tối ưu.

HLV Herdman bất lực ở trận này. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Ngay từ đầu, khi HLV Herdman triệu tập các cầu thủ ở giải quốc nội, ông ấy đã nói huấn luyện họ khó hơn. Trận thua 0-3 trước Việt Nam là minh chứng. Từ trận thua này, chúng ta biết rằng dấu ấn chiến thuật của HLV Herdman còn lâu mới đạt tới độ hoàn hảo. Chúng ta phải kiên nhẫn và theo dõi quá trình tiến bộ của tuyển Indonesia", ông Yakin kết luận.

Trên sân nhà, Indonesia thua tâm phục khẩu phục 0-3 trước tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo cầm bóng áp đảo nhưng số cơ hội tạo ra kém thầy trò HLV Kim Sang-sik. Các nhân tố nhập tịch của Indonesia được kỳ vọng như Mitchell Baker và Thom Haye bị khóa chặt ở trận này.

Trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam đẩy Indonesia vào thế khó ở bảng A. Thầy trò HLV Herdman giờ phải đánh bại Singapore để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Ngược lại, tuyển Việt Nam từ thế bị dồn vào chân tường, giờ đã rộng cửa tiến vào vòng trong.

Trang Bola.com gọi trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam là thất bại xấu hổ, thể hiện rõ trình độ của họ ở đâu khi không có sự phục vụ của các ngôi sao chủ chốt.