Indonesia nhận thêm hung tin về nhân sự sau đại bại 0-3 trước Việt Nam

TPO - Sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia nhận thêm một tin không vui liên quan đến nhân sự. Họ chắc chắn thiếu vắng Marselino Ferdinan trong giai đoạn còn lại của giải đấu.

Trên truyền thông Indonesia, HLV John Herdman xác nhận thông tin tiền vệ Marselino Ferdinan sẽ không thể đồng hành cùng đội tuyển do dính chấn thương. Dù không công bố chi tiết kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), ông Herdman cho biết cầu thủ 21 tuổi này không có đủ thời gian để kịp bình phục cho ASEAN Cup 2026.

Đây là thông tin giáng thêm một đòn vào nỗ lực vượt khó của Garuda. Trong đội hình sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch của họ hiện nay, Ferdinan được đánh giá là một trong những nhân tố nội địa hiếm hoi gây đột biến. Dưới thời Patrick Kluivert hay Shin Tae-yong trước kia, Ferdinan thường xuyên là cầu thủ nội duy nhất đá chính của tuyển Indonesia.

Tại vòng loại World Cup 2026, Ferdinan đã thể hiện được khả năng với 2 bàn thắng, là chân sút số 2 của đội chỉ sau Ole Romeny. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng đã khiến anh phải khép lại chiến dịch ASEAN Cup năm nay mà chưa kịp ra sân thi đấu phút nào.

Ferdinan sẽ nghỉ đến hết chiến dịch ASEAN Cup 2026

Bên cạnh trường hợp của Ferdinan, hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia cũng không thể sử dụng Justin Hubner. Mặc dù cầu thủ 22 tuổi đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu từ trước, song CLB chủ quản của anh là Fortuna Sittard đã quyết định giữ người để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nguyên nhân xuất phát từ việc giải vô địch bóng đá Đông Nam Á không thuộc hệ thống lịch thi đấu chính thức của FIFA, do đó các đội bóng chủ quản không có nghĩa vụ bắt buộc phải nhả cầu thủ về phục vụ ĐTQG.

Việc không có điểm trước tuyển Việt Nam cùng sự thiếu hụt những nhân sự chủ chốt đang tạo ra bài toán chiến thuật phức tạp cho ban huấn luyện tuyển Indonesia. Ông Herdman sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" ở trận cuối gặp Singapore nếu như còn muốn giành vé đi tiếp.