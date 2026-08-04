Trung vệ đội trưởng Indonesia nhận lỗi vì mắc nhiều sai sót trước Việt Nam

TPO - Thừa nhận mắc nhiều sai sót trong trận thua Việt Nam, trung vệ đội trưởng Rizky Ridho của Indonesia hứa sẽ rút kinh nghiệm và sửa chữa bằng màn trình diễn tốt hơn trong trận gặp Singapore.

Phát biểu với báo giới sau thất bại cay đắng 0-3 trước Việt Nam, Rizky Ridho nói: “Tôi thừa nhận mình đã mắc nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua, và tôi phải tự rút kinh nghiệm để điều này không xảy ra nữa trong các trận sau”.

Cả Rizky Ridho và HLV John Herdman đều rất buồn bã khi trả lời phỏng vấn sau trận thua Việt Nam.

Cầu thủ 24 tuổi nói thêm: “Chúng tôi biết rằng ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại như thế này. Vì vậy, chúng tôi đang rất nghiêm túc đánh giá lại mọi thứ. Chúng tôi còn một trận đấu nữa ở Singapore. Chúng tôi mong nhận được lời cầu nguyện và sự ủng hộ của các bạn, và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành được 3 điểm”.

Ridho cũng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam là những người chơi hay hơn ở cuộc đọ sức trên sân Pakansari. “Tôi chúc mừng Việt Nam. Họ chơi tốt hơn chúng tôi trong trận đấu này. Nói về màn trình diễn của các cầu thủ, có lẽ chúng tôi đã không tuân thủ đúng chỉ đạo của HLV”, trung vệ người Indonesia thừa nhận.

Ở trận thua Việt Nam 0-3 tối 3/8, Ridho được bố trí đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV John Herdman và nhà cầm quân người Anh hy vọng kinh nghiệm của một cầu thủ có 56 trận khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ giúp Indonesia có được sự an toàn tối đa.

Thế nhưng, diễn biến trên sân chứng minh điều ngược lại. Vị trí của Ridho liên tục bị các học trò HLV Kim Sang-sik khai thác, khi cả hai bàn đầu tiên của Văn Vĩ và Hai Long đều đến ở cánh trái theo hướng tấn công bên phía Việt Nam. Và Ridho, trong cả hai bàn thua ấy, đều mắc lỗi.

Anh là người mất bóng vào chân Hai Long, để cầu thủ này chuyền cho Hoàng Đức trước khi đội trưởng đội tuyển Việt Nam thả quả bóng nhẹ nhàng xuống khu cấm địa Indonesia cho Văn Vĩ băng xuống dứt điểm mở tỷ số.

Ridho cũng không có mặt trong tình huống Hai Long thoát xuống bên cánh phải của Việt Nam và sút tung lưới Nadeo ở phút 14. Và khi Hoàng Đức đi bóng qua một loạt cầu thủ Indonesia trước khi chuyền cho Xuân Son ấn định thắng lợi 3-0, Ridho chính là người cuối cùng ập vào ngăn chặn tiền vệ số 14 của Việt Nam nhưng bất thành.

Đó là lý do người hâm mộ Indonesia đã dành cho trung vệ 24 tuổi khá nhiều lời chê trách, thậm chí cả những sự lăng mạ trên mạng xã hội. Về vấn đề này, Ridho cho biết, anh chấp nhận mọi phê phán nếu đấy không phải lời lẽ xúc phạm.

“Tôi sẽ chấp nhận những lời chỉ trích tích cực, còn khi nó chuyển sang những điều tiêu cực, tôi sẽ không quan tâm," Rizky Ridho nói. “Vì vậy, cảm ơn những góp ý. Tôi biết mình đã mắc sai lầm, và tôi sẽ nỗ lực để sửa sai trong trận đấu với Singapore”, Ridho nói.