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Hà Nội miễn 100% vé xe buýt Vành đai 1, hỗ trợ 30% lãi suất vay đổi xe xanh

Phùng Linh

TPO - Bên cạnh chính sách trợ giá 30% lãi suất vay vốn cho các đơn vị kinh doanh vận tải chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch, Hà Nội còn miễn 100% vé xe buýt Vành đai 1 đến giữa năm 2027 và hỗ trợ tiền trực tiếp cho hộ nghèo đổi xe máy điện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Kế hoạch quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân gia tăng sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

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Hà Nội triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh, giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tiến trình xanh hóa hạ tầng giao thông là chính sách trợ lực tài chính cho các đơn vị kinh doanh. Theo đó, các đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải thuộc đối tượng của Nghị quyết 68 sẽ được Thành phố hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội khi thực hiện vay để chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng sạch.

Để triển khai chính sách này, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ doanh nghiệp thuộc diện chuyển đổi xe taxi và xe hợp đồng điện tử. Thành phố sẽ hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, giải ngân và thiết lập cơ chế đối soát liên ngành giữa Quỹ Đầu tư phát triển, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các ngân hàng thương mại cùng doanh nghiệp vận tải. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang tiếp tục nghiên cứu các cơ chế ưu đãi đối với dòng xe điện trung chuyển hoặc xe kết hợp dịch vụ vận chuyển.

Song song với gói hỗ trợ tín dụng dành cho doanh nghiệp, Hà Nội áp dụng chính sách miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1, kéo dài đến hết ngày 30/6/2027. Mục tiêu của quy định này nhằm gia tăng tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm mật độ xe cá nhân và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Đối với người dân thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2027, Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi họ chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng cũ đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực sang phương tiện giao thông xanh.

Nhằm bảo đảm các nguồn kinh phí hỗ trợ đến đúng đối tượng, Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu trong khâu xét duyệt. Dữ liệu cư trú trên hệ thống VNeID sẽ được tích hợp, đối chiếu trực tiếp với dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn mua xe mới và tình trạng xử lý xe cũ. Quá trình thực hiện được yêu cầu bảo đảm tính công khai, minh bạch, kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm phòng ngừa thất thoát hoặc trục lợi ngân sách Nhà nước.

Phùng Linh
#Chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh #Miễn phí vé xe buýt Vành đai 1 đến 2027 #Hỗ trợ tài chính vay vốn chuyển đổi xe #Chương trình đổi xe máy cũ lấy phương tiện điện #Khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải công cộng

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