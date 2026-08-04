Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được mở rộng lên 14 làn xe

TPO - Từ 4 làn xe như hiện nay, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang được mở rộng đến 14 làn xe và sử dụng công nghệ số để đẩy nhanh việc thông quan và giảm ùn tắc xe, hàng hóa.

UBND tỉnh Lạng Sơn đang triển khai các dự án thành phần của Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (cửa khẩu đang có lượng thông quan hàng hóa lớn nhất tại Lạng Sơn). Mục tiêu của đề án là đến năm 2027, năng lực thông quan tại các khu vực này tăng gấp 2-3 lần so với hiện nay; đến năm 2030 tăng gấp 4-5 lần. Hiện nay, mỗi ngày cửa khẩu Hữu Nghị thông quan khoảng 900 đến 1.000 xe; lượng hàng hóa đạt từ 10.000 đến 15.000 tấn.

Phương tiện chờ thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị trong tháng 7 vừa qua.

Theo các đơn vị thực hiện các dự án thành phần của đề án, tính đến hết tháng 7/2026, ba dự án thành phần trọng điểm đang được thi công tổng thể. Trong đó, dự án thành phần mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 đạt 70,18% giá trị hợp đồng, giải ngân 82,58% kế hoạch vốn; số làn xe đã được mở rộng từ 4 lên 6 làn (giai đoạn 1) đã xong; sắp tới giai đoạn 2 số làn xe sẽ được mở rộng từ 6 lên 14 làn.

Dự án thành phần mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1088/2-1089 đạt gần 15% giá trị hợp đồng, giải ngân đạt 18,66% tổng mức đầu tư. Dự án xây dựng Nhà làm việc liên ngành đạt khoảng 30% giá trị xây lắp, giải ngân đạt 22,69% tổng mức đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đơn vị quản lý nhà nước các cửa khẩu lớn tại Lạng Sơn), cho biết, đề án thực hiện từ quý III/2024 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2029 với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng.

Theo ông Toàn, so với hoạt động cửa khẩu truyền thống lâu nay (thủ tục thủ công bằng giấy tờ), đề án sẽ giúp việc thông quan diễn ra bằng máy móc và công nghệ thông minh. “Khi hoàn thành hạ tầng và vận hành thí điểm, quy trình sẽ số hóa cao độ, kết nối dữ liệu thời gian thực giữa hai bên, cho phép thông quan nhanh hơn, thậm chí hướng tới thực hiện thông quan liên tục - 24/7” – ông Toàn nói.