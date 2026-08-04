Sau từ chức, miễn nhiệm, bao lâu công chức được bổ nhiệm lại?

TPO - Nghị định mới được Chính phủ ban hành quy định rõ mốc thời gian để xem xét bổ nhiệm lại công chức sau khi đã từ chức, miễn nhiệm.

Sau 12 tháng có thể được xem xét bổ nhiệm lại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 300/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đáng chú ý, nghị định quy định rõ cách thức bố trí công tác cũng như thời gian tối thiểu để công chức lãnh đạo, quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc bị miễn nhiệm được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm trở lại.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đối với công chức được cho thôi giữ chức vụ, cấp có thẩm quyền sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đã đảm nhiệm.

Công chức trong trường hợp này cũng có thể được bố trí vào vị trí phù hợp nếu không còn chức vụ thấp hơn một cấp theo quy định. Bên cạnh đó, chức vụ mới phải bảo đảm không quan trọng hơn chức vụ trước đó.

Nghị định cũng nêu rõ, sau ít nhất 12 tháng công tác ở vị trí mới, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì công chức có thể được xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức danh tương đương với chức vụ đã đảm nhiệm trước khi thôi giữ chức vụ.

Người từ chức còn dưới 5 năm công tác không bố trí làm lãnh đạo

Đối với công chức từ chức, nghị định phân thành hai trường hợp. Trong đó, nếu còn dưới 5 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét bố trí làm công tác chuyên môn và không bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trường hợp còn từ 5 năm công tác trở lên, công chức sẽ được xem xét bố trí chức vụ thấp hơn một cấp hoặc vị trí phù hợp nếu không còn chức vụ thấp hơn.

Sau ít nhất 24 tháng làm việc tại vị trí mới, trường hợp đã khắc phục tốt các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế (nếu có), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì sẽ được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức danh tương đương với chức vụ trước khi từ chức.

Đối với công chức bị miễn nhiệm, nghị định quy định sẽ được bố trí làm công tác chuyên môn, không đảm nhiệm công tác lãnh đạo, quản lý.

Sau ít nhất 36 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt các sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì mới được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp thuộc diện xem xét miễn nhiệm nhưng tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bố trí chức vụ thấp hơn một cấp hoặc vị trí phù hợp.

Với trường hợp này, sau ít nhất 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì có thể được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm trở lại chức danh tương đương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/8/2026.