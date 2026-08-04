Lâm Đồng đã lấy mẫu ADN, số hóa hơn 3.000 mộ liệt sĩ

TPO - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành lấy mẫu ADN, số hóa danh tính hơn 3.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ kế hoạch.

Chiều 4/8, đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng - cho biết Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Hiện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đang triển khai lấy mẫu, số hóa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận - nghĩa trang có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn nhất tỉnh với hơn 3.400 phần mộ.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Theo thống kê đến ngày 3/8, các lực lượng đã lấy mẫu, số hóa được 3.039/4.776 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt hơn 63% kế hoạch. Dự kiến công việc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn gần 3 tháng so với thời hạn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao (ngày 15/11).

Song song với công tác lấy mẫu ADN, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng 12 hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tri ân, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng có 12 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 11 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu và bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định với tổng số hơn 4.800 mộ.