Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng đã lấy mẫu ADN, số hóa hơn 3.000 mộ liệt sĩ

Thái Lâm

TPO - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành lấy mẫu ADN, số hóa danh tính hơn 3.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ kế hoạch.

Chiều 4/8, đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng - cho biết Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Hiện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đang triển khai lấy mẫu, số hóa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận - nghĩa trang có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn nhất tỉnh với hơn 3.400 phần mộ.

dqp-0575-1-4975.jpg
Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Theo thống kê đến ngày 3/8, các lực lượng đã lấy mẫu, số hóa được 3.039/4.776 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt hơn 63% kế hoạch. Dự kiến công việc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, sớm hơn gần 3 tháng so với thời hạn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao (ngày 15/11).

Song song với công tác lấy mẫu ADN, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm, quy tập và đưa về an táng 12 hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tri ân, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng có 12 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 11 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu và bàn giao hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định với tổng số hơn 4.800 mộ.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #lấy mẫu ADN #liệt sĩ chưa rõ danh tính #vượt tiến độ kế hoạch #hơn 3.000 mộ liệt sĩ tại 10 nghĩa trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe