Khẩn trương tìm nguyên nhân vụ sập mái nhà thi đấu hơn 22 tỷ đồng

TPO - Sau khi ghi nhận hiện trường vụ sập một phần kết cấu mái Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo (cũ) đã có nhiều thay đổi, Sở Xây dựng Đắk Lắk tiếp tục kiểm tra lần hai. UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng công trình.

Ngày 4/8, Sở Xây dựng Đắk Lắk tổ chức buổi kiểm tra, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rà soát toàn bộ quá trình giải quyết sự cố công trình xây dựng tại hạng mục Nhà thi đấu thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo (cũ).

Theo Sở Xây dựng, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về sự cố xảy ra trong quá trình thi công, ngày 31/7, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường.

Sở Xây dựng Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công trình.

Qua kiểm tra bước đầu, Sở Xây dựng ghi nhận hiện trường xảy ra sự cố đã có nhiều thay đổi, nhiều cấu kiện bị sự cố được tháo dỡ. Do đó, việc xác định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như quá trình tổ chức giải quyết sự cố cần tiếp tục được rà soát, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố công trình.

Trên cơ sở Báo cáo số 409/BC-SXD ngày 1/8/2026 của Sở Xây dựng, UBND tỉnh giao UBND xã Ea Drăng tiếp tục chủ trì giải quyết sự cố theo thẩm quyền, tổ chức giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng công trình và xử lý sự cố theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, UBND xã Ea Drăng phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan trong quá trình giám định, kiểm định, khắc phục và giải quyết sự cố.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh giao tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chuyên môn theo chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với UBND xã Ea Drăng trong quá trình xử lý sự cố, tổng hợp kết quả, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Hiện trường vụ sập một phần dầm mái thuộc dự án Nhà thi đấu.

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 24/7, trong thời gian công trình tạm dừng thi công do thời tiết mưa kéo dài, một phần kết cấu mái thép của hạng mục Nhà thi đấu bất ngờ bị sập. Thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người.

Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Ea H'Leo (cũ) được Chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo (cũ) phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4284 ngày 29/12/2023.

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 649 ngày 20/11/2024.

Hiện dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 1981 ngày 11/11/2025.

Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III với 1.000 chỗ ngồi, bao gồm các hạng mục công trình như nhà thi đấu, nhà đặt máy bơm và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 22 tỷ đồng.

Tham gia thực hiện dự án có Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng A.H.A (tư vấn thiết kế), Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Xuân Phú Thịnh (giám sát) và liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Loan - Công ty TNHH Xây dựng Phương Hồng - Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn (thi công).