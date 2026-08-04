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Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bình Giang

TPO - Chiều 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì buổi lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Nguyễn Hoàng Long.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, và ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

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Bộ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân. (Ảnh: Baoquocte)

Chúc mừng hai cán bộ được Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ Ngoại giao không chỉ đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng, ngoại giao ngày nay không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước mà còn đóng vai trò tiên phong trong huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc và đồng hành cùng quá trình xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

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Lễ công bố quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Baoquocte)

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn vào tập thể lãnh đạo Bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm giữ cương vị mới, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của mỗi đồng chí trên các lĩnh vực công tác.

Bộ trưởng tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bình Giang
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