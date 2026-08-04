An Giang quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026

TPO - Mùa khô 2025 - 2026, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 128 hài cốt trên đất bạn Campuchia.

Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) An Giang sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, mùa khô 2025 - 2026.

Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Kiên Lương (An Giang).

Địa bàn tìm kiếm ngày càng khó khăn, do nhiều khu vực thay đổi địa hình, dấu tích không còn, nguồn thông tin hạn chế vì nhân chứng tuổi cao. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) vẫn bám sát địa bàn, kiên trì xác minh, tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực trọng điểm.

Kết quả, trong mùa khô 2025 - 2026, các lực lượng đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang. Đặc biệt, đã xác định được danh tính liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

Tại Campuchia, Đội K92 và Đội K93 phối hợp với Ban Chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh (gồm Kampot, Kep, Koh Kong, Sihanouk, Takeo và Kampong Speu) khảo sát, xác minh 97 nguồn thông tin, tổ chức tìm kiếm tại hơn 164 vị trí. Qua đó quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn đẩy mạnh công tác dân vận và đối ngoại quốc phòng, thông qua các hoạt động khám bệnh, tặng quà cho lực lượng vũ trang và người dân Campuchia. Qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Phước yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các địa phương của Campuchia trong thu thập, xác minh thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đặc biệt, các đơn vị triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trong mùa khô 2026 - 2027.

UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Lê Vy).

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng 17 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2025 - 2026.