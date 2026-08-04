Bộ đội Biên phòng và 30 tỉnh, thành có biên giới xây thế trận vững mạnh

TPO - Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và 30 tỉnh, thành có biên giới góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ở địa phương vững mạnh.

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các Tỉnh ủy, Thành ủy nơi có biên giới đã ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy nơi có biên giới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao đổi với các đại biểu về dự hội nghị ký kết.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, trong giai đoạn 2021-2025, công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các Tỉnh ủy, Thành ủy được duy trì thường xuyên, liên tục, luôn đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Kết quả đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP ở địa phương vững mạnh; góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại và thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển.

Sau khi Quân đội thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, BĐBP cấp tỉnh theo Kết luận của Bộ Chính trị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với các Quân khu và các Tỉnh ủy, Thành ủy tiến hành giải thể 44 Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, thành lập 30 Ban chỉ huy BĐBP thuộc Bộ chỉ huy Quân sự cấp tỉnh; giải thể 44 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, thành lập 30 Đảng bộ cơ sở Ban chỉ huy BĐBP thuộc Đảng bộ Quân sự cấp tỉnh.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã ghi nhận, đánh giá sâu sắc hơn những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp thời gian qua.

Đến nay, việc phân cấp, phân quyền và những vướng mắc, bất cập đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

“Đối với nội dung dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các Tỉnh ủy, Thành ủy lần này đã được hai bên nghiên cứu, trao đổi nhiều lần và đạt được sự thống nhất cao, đảm bảo thực hiện đúng Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, do yêu cầu, nhiệm vụ, hầu hết các đơn vị cơ sở của BĐBP đều đóng quân ở vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ; địa bàn rộng, phân tán trên phạm vi cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị.

Vì thế, nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng nặng nề, tính chất đa dạng, đa chiều; thường xuyên phải trực diện đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP thực sự hiệu quả, thiết thực, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Đảng ủy BĐBP và các Tỉnh ủy, Thành ủy biên giới tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ đầu tư ngân sách quốc phòng hằng năm của địa phương cho các Ban chỉ huy BĐBP; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp, giúp lực lượng BĐBP hoàn thành tốt các nhiệm vụ; quan tâm chính sách về đất ở, nhà ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Ban chỉ huy BĐBP.