Quân khu 7 khảo sát thực địa, tìm hài cốt liệt sĩ tại Lái Thiêu và Thường Tân

TPO - Ở mỗi địa phương, khu vực nào có thông tin, dù là thông tin nhỏ nhất, Quân khu 7 cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đến thực địa khảo sát, quyết tâm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương.

Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7) tiến hành khảo sát thực địa phục vụ công tác thu thập thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Lái Thiêu và xã Thường Tân, TPHCM.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, làm trưởng đoàn khảo sát.

Tại địa điểm thuộc khu Bệnh viện Quốc tế Becamex (phường Lái Thiêu), đoàn công tác đã khảo sát khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ thông qua bản đồ chi tiết địa hình và gặp gỡ người dân địa phương sống lâu năm tại đây để thu thập thêm thông tin, tiếp tục đối chiếu, xác thực.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (thứ hai từ trái qua) - Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng các thành viên đoàn công tác khảo sát thực tế. (Ảnh: Kim Trường)

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tìm thêm nhân chứng, tư liệu lịch sử. Đặc biệt, tiến hành rà soát theo hai biện pháp gồm sử dụng radar xuyên đất (GPR) và khoan lấy mẫu đất phân tích độ bất thường và chất đất. Quá trình thực hiện cần chấm tọa độ rõ ràng và trong thời gian sớm nhất phải có kết quả khảo sát.

Đoàn công tác nghe người dân xã Thường Tân, TPHCM cung cấp thông tin. (Ảnh: Kim Trường)

Tại xã Thường Tân, đoàn công tác kiểm tra, khảo sát ở hai địa điểm. Tại địa điểm thứ nhất, Ban Chỉ đạo gặp gỡ, lắng nghe thông tin người dân chia sẻ, cung cấp và báo cáo thu thập thông tin của lãnh đạo địa phương để tiếp tục nghiên cứu.

Ở địa điểm thứ hai, đoàn công tác được người dân địa phương cung cấp rất nhiều thông tin giá trị. Đoàn công tác cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại đây, Phó Chính ủy Quân khu 7 giao Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương khảo sát, tìm phương án tốt nhất, gặp gỡ gia đình liệt sĩ, người dân địa phương để xin ý kiến trước khi tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Kết luận buổi khảo sát, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, cảm ơn nhân dân địa phương đã đồng hành, hỗ trợ cung cấp những thông tin vô cùng giá trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu ghi nhận tất cả thông tin và sẽ tiếp tục đối chiếu để đưa ra kết luận chính xác nhất ở mỗi khu vực.

Ở mỗi địa phương, khu vực nào có thông tin, dù là thông tin nhỏ nhất, Quân khu 7 cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đến thực địa khảo sát, quyết tâm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.