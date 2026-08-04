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Bé trai hôn mê sau buổi học ở cơ sở can thiệp 'chui' đã tử vong

Phạm Trường

TPO - Một bé trai gần 3 tuổi nghi bị bạo hành sau buổi học tại một cơ sở giáo dục can thiệp hoạt động không phép ở Thanh Hóa, đã tử vong sau gần một tháng điều trị.

Ngày 4/8, thông tin từ UBND phường Hải Bình (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bé trai L.T.G.B. (gần 3 tuổi) nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục can thiệp chưa được cấp phép trên địa bàn đã tử vong sau gần một tháng điều trị.

Trước đó, như đã thông tin, do cháu B. chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình đưa bé đến một cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. quản lý tại phường Hải Bình để hỗ trợ điều trị.

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Bé trai hôn mê sau buổi học ở cơ sở can thiệp đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện.

Chiều 10/7, khi đón con, người mẹ phát hiện vùng mạn sườn phải của bé có vết bầm tím, kèm các biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở can thiệp, người mẹ đã gửi đơn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

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Cơ sở giáo dục can thiệp nơi xảy ra vụ việc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng cho biết, cơ sở giáo dục can thiệp nói trên tại phường Hải Bình chưa được cấp phép hoạt động. Ngành chức năng đã tạm dừng hoạt động cơ sở này và phối hợp công an điều tra, làm rõ.

Phạm Trường
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