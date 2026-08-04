Đồng Nai siết hoạt động xe khách sau vụ cháy làm 7 người tử vong

TPO - Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra trên địa bàn ngày 21/7, Sở Xây dựng TP Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, siết chặt quản lý hoạt động của lái xe và bộ phận quản lý an toàn.

Ngày 4/8, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với xe khách nhằm thực hiện Công điện của Cục Đường bộ Việt Nam và chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra trên địa bàn ngày 21/7/2026.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải phải khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động của đơn vị, triển khai các giải pháp nâng cao an toàn, đặc biệt củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận quản lý an toàn theo quy định.

Các doanh nghiệp phải tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế; chủ động bố trí, bổ sung lái xe, nhất là đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm nhằm tránh tình trạng tài xế làm việc quá thời gian quy định.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai lưu ý, khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, các cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn thuộc đơn vị kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa vi phạm.

Lực lượng chức năng tăng cường giám sát trang thiết bị thoát hiểm đối với xe khách.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định như đi đúng làn đường, tuân thủ tốc độ, tải trọng, thời gian lái xe, tín hiệu đèn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện. Các đơn vị phải bố trí đủ số lượng lái xe, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong suốt hành trình nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 21/7, xe khách biển số 50E-447.xx (loại 24 giường nằm) của doanh nghiệp vận tải Năm Lu lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM. Khi đến Km1839+300 quốc lộ 1 (thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), do tài xế ngủ gật, xe khách va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên đường.

Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Người dân xung quanh đã ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh nên nhiều người mắc kẹt trong xe. Vụ cháy khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".