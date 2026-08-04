Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai siết hoạt động xe khách sau vụ cháy làm 7 người tử vong

Văn Quân

TPO - Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra trên địa bàn ngày 21/7, Sở Xây dựng TP Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, siết chặt quản lý hoạt động của lái xe và bộ phận quản lý an toàn.

Ngày 4/8, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với xe khách nhằm thực hiện Công điện của Cục Đường bộ Việt Nam và chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong xảy ra trên địa bàn ngày 21/7/2026.

2026-07-2112-01-36.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải phải khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động của đơn vị, triển khai các giải pháp nâng cao an toàn, đặc biệt củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận quản lý an toàn theo quy định.

Các doanh nghiệp phải tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế; chủ động bố trí, bổ sung lái xe, nhất là đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm nhằm tránh tình trạng tài xế làm việc quá thời gian quy định.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai lưu ý, khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, các cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn thuộc đơn vị kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa vi phạm.

2026-08-0315-49-35.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường giám sát trang thiết bị thoát hiểm đối với xe khách.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định như đi đúng làn đường, tuân thủ tốc độ, tải trọng, thời gian lái xe, tín hiệu đèn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện. Các đơn vị phải bố trí đủ số lượng lái xe, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong suốt hành trình nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 21/7, xe khách biển số 50E-447.xx (loại 24 giường nằm) của doanh nghiệp vận tải Năm Lu lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM. Khi đến Km1839+300 quốc lộ 1 (thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), do tài xế ngủ gật, xe khách va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên đường.

Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Người dân xung quanh đã ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh nên nhiều người mắc kẹt trong xe. Vụ cháy khiến 7 người tử vong, 6 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Văn Quân
#vận tải #đồng nai #xe khách #tai nạn #an toàn giao thông #quản lý #xe khách đêm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe