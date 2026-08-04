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Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới tỉnh Cao Bằng

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng.

Cụ thể, tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Trước đó, ngày 28/7, tại Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Cao Bằng, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lương Tuấn Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng (thứ 4 từ trái sang).

Ông Lương Tuấn Hùng, sinh năm 1978, tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Trình độ: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình.

Quá trình công tác, ông Hùng từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng (trước đây), tỉnh Cao Bằng; Bí thư Thành ủy Cao Bằng (trước đây);

Ông Lương Tuấn Hùng cũng từng làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Tại Quyết định số 1485/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang.

Luân Dũng
#Cao Bằng #nhân sự #phê chuẩn #Phó Chủ tịch #Lương Tuấn Hùng #Chính phủ #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

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