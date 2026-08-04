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Pháp luật

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Bị truy nã về tội lừa đảo, nữ giám đốc phẫu thuật đổi khuôn mặt để lẩn trốn

Nguyễn Thảo

TPO - Một nữ giám đốc công ty môi giới bất động sản đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Đối tượng này đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

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Nguyễn Thị Lựu thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn môi giới bất động sản Ban Mê (phường Buôn Ma Thuột), đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn. Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định truy nã đối với bị can.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý.

Nguyễn Thảo
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