Đánh sập đường dây livestream khiêu dâm 20.000 lượt xem/phiên

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố Trần Thị Lý (trú tại Lâm Đồng) về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sau thời gian dài cung cấp tài khoản và thu lợi bất chính qua các nền tảng phát trực tiếp video khiêu dâm.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lý (sinh năm 1999), trú tại thôn 1, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên.

Đối tượng Trần Thị Lý bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan công an, khoảng năm 2024, do biết tiếng Trung Quốc, Lý tự tìm hiểu và tham gia một số ứng dụng di động nước ngoài có chức năng phát trực tiếp (livestream) để kiếm tiền. Sau đó, Lý sử dụng các ứng dụng này để tổ chức và thực hiện hoạt động livestream nội dung có tính chất khiêu dâm nhằm thu lợi từ người xem tại Trung Quốc thông qua việc quy đổi quà tặng thành tiền.

Trong quá trình hoạt động, thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Lý quen biết T.T.D. do ở gần nơi thuê trọ và được D. nhờ hỗ trợ mua các phiên livestream, cung cấp mã số phòng để hoạt động. Mỗi ca phát trực tiếp nội dung khiêu dâm kéo dài khoảng 4 giờ, thu hút hơn 20.000 lượt xem. Lý không trực tiếp nhận tiền từ người quản trị trang web mà được hưởng hoa hồng từ các tài khoản theo dõi trực tiếp, với số tiền từ 1 đến 4 triệu đồng đối với mỗi tài khoản trong một ca phát trực tiếp.

Ngày 17/3/2026, thông qua D., Lý cấp mã phòng livestream để các đối tượng V.T.H. và L.V.D. thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và bị công an phát hiện.

Sau khi biết T.T.D. bị công an bắt giữ, Lý trả nơi thuê trọ, tẩu tán các phương tiện phục vụ hoạt động phát video khiêu dâm và trở về tỉnh Lâm Đồng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng nhưng bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.