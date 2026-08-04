Tiếp nhận 47 người bị Mỹ trục xuất, Công an TPHCM khuyến cáo khẩn

TPO - Sau khi tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất - đợt đông nhất từ đầu năm 2026, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động ở nước ngoài để tránh bị xử lý, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh.

Ngày 4/8, Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác của Công an TPHCM vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 47 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về TPHCM có số lượng lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Công an TPHCM làm việc với người bị trục xuất về nước. Ảnh CACC.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, phần lớn số công dân này trước khi xuất cảnh cư trú tại TPHCM và có quá trình vi phạm pháp luật tại Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bàn giao các công dân cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương.

Việc tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, giữ vững an ninh trật tự, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo. Đối với những trường hợp chưa có người thân bảo lãnh, chưa có nơi cư trú ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, sức khỏe yếu, mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài, lực lượng chức năng sẽ phối hợp chính quyền địa phương và ngành y tế đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Theo Công an TPHCM, số lượng công dân bị trục xuất gia tăng cũng phản ánh xu hướng nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang siết chặt chính sách nhập cư và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cư trú.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi có nhu cầu học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ và tuân thủ pháp luật nước sở tại; không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, cư trú hoặc lao động bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả hay tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Người dân cũng được khuyến nghị thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý khi xuất cảnh, duy trì liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại để được hỗ trợ khi cần thiết.

Vi phạm quy định về cư trú và nhập cư không chỉ dẫn đến nguy cơ bị bắt giữ, xử phạt, trục xuất và cấm nhập cảnh, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Công an TPHCM cũng đồng thời mong người dân và cộng đồng có sự cảm thông, tạo điều kiện để những công dân trở về sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.