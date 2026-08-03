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Giáo dục

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Lạng Sơn sẽ giảm 288 trường công, hơn 400 cán bộ giáo dục

Anh Trọng

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, Sở đã hoàn thành dự thảo phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 637 trường học công lập. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng cơ sở giáo dục giảm còn khoảng 349 trường, giảm 288 đầu mối, tương đương khoảng 45,2%.

Phương án này cũng sẽ có hơn 400 cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện dôi dư, tinh giảm.

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Lạng Sơn sẽ giảm 45,2% trường học khi sắp xếp cơ sở trường học.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết, thay vì chỉ lựa chọn một số khu vực riêng lẻ để thực hiện, phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện đồng bộ, quy mô trên toàn bộ 65 xã, phường của tỉnh.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng thông tin, trước khi thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập đã được Sở GD&ĐT Lạng Sơn thực hiện thí điểm tại 4 xã biên giới, gồm Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Kiên Mộc và Khuất Xá.

Sau khi phương án sắp xếp này được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương dự kiến triển khai phương án để các trường có thể vận hành theo mô hình mới từ năm học 2026-2027.

Lạng Sơn là một trong 15 địa phương trên cả nước được Bộ GD&ĐT lựa chọn thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.

Lộ trình được Bộ GD&ĐT đặt ra, từ ngày 1/7/2026, các địa phương bắt đầu thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, hình thành trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường và thiết lập mô hình quản trị mới.

Trước ngày 30/8 tới, các địa phương phải hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường, lớp phù hợp với quy mô dân số; kiện toàn bộ máy tổ chức và phương án quản trị để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Anh Trọng
#Sắp xếp trường học #Lạng Sơn sắp xếp cơ sở trường học #Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn #Trường học #Giảng dạy #năm học mới 2026

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