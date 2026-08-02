Vụ hơn 50 giáo viên trường mầm non quốc tế nghỉ dạy: Nhà trường thay đổi điều khoản hợp đồng

TPO - Sau buổi đối thoại với nhà trường, phần lớn giáo viên Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã đồng thuận quay trở lại làm việc. Nhà trường cho biết sẽ đón trẻ học bình thường từ ngày 3/8, sau khi thống nhất điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

Liên quan đến vụ việc giáo viên đồng loạt nghỉ dạy tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus, chiều 2/8, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý, điều hành Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus), cho biết sau buổi đối thoại vào chiều 1/8, đa số giáo viên đã đồng thuận với phương án của nhà trường và sẽ trở lại giảng dạy từ ngày 3/8.

Theo bà Hảo, trong số 52 giáo viên đã nghỉ dạy từ ngày 1/8, đến nay chỉ còn khoảng 6 giáo viên nhà trường chưa liên lạc được. Các giáo viên còn lại đã ký hợp đồng lao động và xác nhận trở lại làm việc.

"Trong ngày mai, nhà trường sẽ đón trẻ trở lại bình thường. Với số lượng giáo viên hiện có, việc tổ chức dạy học không bị ảnh hưởng", bà Hảo nói.

Theo bà Hảo, sau buổi đối thoại, nhà trường vẫn giữ nguyên phương án điều chỉnh tiền lương đã xây dựng trước đó. Tuy nhiên, phía trường đã thống nhất điều chỉnh điều khoản liên quan đến chính sách miễn học phí đối với con của giáo viên.

Cụ thể, nhà trường sẽ bỏ quy định yêu cầu giáo viên phải hoàn trả khoản học phí đã được miễn cho con nếu nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết. Chính sách miễn học phí đối với con của giáo viên vẫn được duy trì.

﻿Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

"Nguyện vọng tăng lương của giáo viên là chính đáng. Tuy nhiên, nhà trường phải cân đối nguồn tài chính để bảo đảm hoạt động nên chưa thể điều chỉnh thêm ngoài phương án đã xây dựng. Chúng tôi đã thống nhất bỏ điều khoản truy thu học phí đối với con của giáo viên khi nghỉ việc trước thời hạn và nhận được sự đồng thuận của đa số giáo viên", bà Hảo cho biết.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã thông tin, trong ngày 1/8, có 52/69 giáo viên đứng lớp tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus, tương đương hơn 75%, đồng loạt không đến trường làm việc. Sự việc diễn ra đột ngột, không có thông báo trước, khiến hoạt động của nhà trường bị xáo trộn và nhiều phụ huynh rơi vào cảnh bị động khi đưa con đến trường nhưng không thể gửi trẻ.

Theo phản ánh của các giáo viên, việc đồng loạt nghỉ dạy xuất phát từ những kiến nghị liên quan đến chế độ tiền lương và một số điều khoản trong hợp đồng lao động của năm học mới. Một giáo viên đã có nhiều năm công tác tại trường cho biết, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thu nhập thực nhận mỗi tháng chỉ khoảng 5,7 triệu đồng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, tập thể giáo viên mong muốn nhà trường điều chỉnh mức lương phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, các giáo viên cũng đề nghị nhà trường xem xét điều khoản liên quan đến chính sách miễn học phí cho con của giáo viên. Theo đó, để được hưởng chính sách này, giáo viên phải ký hợp đồng dài hạn và cam kết làm việc tối thiểu 2 năm. Trường hợp nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết sẽ phải hoàn trả toàn bộ khoản học phí đã được miễn cho con trong thời gian theo học.

Theo tìm hiểu, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus được cấp phép hoạt động từ năm 2018. Hiện nhà trường có 111 cán bộ, nhân viên, trong đó 69 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Năm học 2024-2025, trường có khoảng 650 trẻ theo học; riêng trong dịp hè có khoảng 400 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dạy.