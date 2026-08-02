Thí sinh hơn 20 quốc gia tụ hội ở Việt Nam thi giải Toán bằng tiếng Anh

TPO - Sáng nay (2/8), khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bước vào Vòng thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Thời gian thí sinh làm bài thi kéo dài 120 phút.

Từ sáng sớm, phụ huynh, thầy cô giáo đã dẫn đoàn học sinh đến điểm thi là Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội).

Thí sinh làm thủ tục dự thi

Năm 2026, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO). Đây cũng là năm đầu tiên, AIMO quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Các đoàn đến điểm thi từ sớm

Thí sinh làm thủ tục trước giờ vào phòng thi.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi năm nay quy tụ thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 10 đoàn có số lượng thí sinh tham dự đông nhất gồm: Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Thí sinh Việt Nam trước giờ thi

Trong đó, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Các em dự thi vòng chung kết là học sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ đô Hà Nội dẫn đầu với hơn 100 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, TP Hồ Chí Minh có 15 em và Tuyên Quang 14 em...

Thí sinh quyết tâm chinh phục huy chương tại cuộc thi

Theo lịch thi, các thí sinh sẽ làm bài từ 10h30 đến 12h30.

Trước giờ thi, các đoàn học sinh được hướng dẫn làm thủ tục để vào phòng thi.







Đề thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 gồm 30 câu hỏi với tổng điểm tối đa 150, được thiết kế theo ba cấp độ từ cơ bản đến nâng cao nhằm đánh giá toàn diện năng lực tư duy toán học của thí sinh.

Cụ thể, phần A gồm 12 câu, mỗi câu 3 điểm (tổng 36 điểm); phần B có 10 câu, mỗi câu 5 điểm (tổng 50 điểm); phần C gồm 8 câu khó nhất, mỗi câu 8 điểm, chiếm 64 điểm. Cấu trúc này không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng suy luận logic, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của các thí sinh.

Thí sinh trong phòng thi trước giờ thi.

Theo quy chế, thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hay bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

Sau khi hoàn thành bài thi, các thí sinh sẽ được thông báo kết quả và tham dự Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, diễn ra vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Ban Tổ chức khuyến nghị phụ huynh và thí sinh thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật lịch trình cũng như những thông báo mới nhất của kỳ thi.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 quy tụ những học sinh xuất sắc đã giành từ Huy chương Đồng trở lên tại vòng chung kết quốc gia. Không chỉ là sân chơi để chinh phục những bài toán tư duy ở cấp độ quốc tế, cuộc thi còn mở ra cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, kết nối với bạn bè đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần lan tỏa niềm đam mê toán học và tinh thần hội nhập quốc tế.