Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thí sinh hơn 20 quốc gia tụ hội ở Việt Nam thi giải Toán bằng tiếng Anh

Hà Linh - Trọng Tài

TPO - Sáng nay (2/8), khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bước vào Vòng thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Thời gian thí sinh làm bài thi kéo dài 120 phút.

Từ sáng sớm, phụ huynh, thầy cô giáo đã dẫn đoàn học sinh đến điểm thi là Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội).

img-8098.jpg
Thí sinh làm thủ tục dự thi

Năm 2026, Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO). Đây cũng là năm đầu tiên, AIMO quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

img-8115.jpg
Các đoàn đến điểm thi từ sớm
img-8106.jpg
Thí sinh làm thủ tục trước giờ vào phòng thi.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi năm nay quy tụ thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 10 đoàn có số lượng thí sinh tham dự đông nhất gồm: Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

img-8101.jpg
Thí sinh Việt Nam trước giờ thi

Trong đó, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Các em dự thi vòng chung kết là học sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ đô Hà Nội dẫn đầu với hơn 100 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, TP Hồ Chí Minh có 15 em và Tuyên Quang 14 em...

img-8086.jpg
img-8082.jpg
img-8070.jpg
img-8102.jpg
Thí sinh quyết tâm chinh phục huy chương tại cuộc thi

Theo lịch thi, các thí sinh sẽ làm bài từ 10h30 đến 12h30.
Trước giờ thi, các đoàn học sinh được hướng dẫn làm thủ tục để vào phòng thi.

img-8109.jpg
img-8113.jpg

Đề thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 gồm 30 câu hỏi với tổng điểm tối đa 150, được thiết kế theo ba cấp độ từ cơ bản đến nâng cao nhằm đánh giá toàn diện năng lực tư duy toán học của thí sinh.

Cụ thể, phần A gồm 12 câu, mỗi câu 3 điểm (tổng 36 điểm); phần B có 10 câu, mỗi câu 5 điểm (tổng 50 điểm); phần C gồm 8 câu khó nhất, mỗi câu 8 điểm, chiếm 64 điểm. Cấu trúc này không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng suy luận logic, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của các thí sinh.

img-8110.jpg
Thí sinh trong phòng thi trước giờ thi.

Theo quy chế, thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hay bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

img-8119.jpg

Sau khi hoàn thành bài thi, các thí sinh sẽ được thông báo kết quả và tham dự Lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, diễn ra vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Ban Tổ chức khuyến nghị phụ huynh và thí sinh thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật lịch trình cũng như những thông báo mới nhất của kỳ thi.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 quy tụ những học sinh xuất sắc đã giành từ Huy chương Đồng trở lên tại vòng chung kết quốc gia. Không chỉ là sân chơi để chinh phục những bài toán tư duy ở cấp độ quốc tế, cuộc thi còn mở ra cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, kết nối với bạn bè đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần lan tỏa niềm đam mê toán học và tinh thần hội nhập quốc tế.

Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các đoàn học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các sân chơi học thuật quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, tranh tài và hội nhập với bạn bè thế giới.

chan-trang-aimo-202526-01.jpg
Hà Linh - Trọng Tài
#AIMO #Chung kết AIMO #Đấu trường Toán học Châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe