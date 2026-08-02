Khánh Hòa giảm 271 trường công lập, khuyến khích cán bộ quản lý đi dạy

TPO - Tỉnh Khánh Hòa sẽ giảm 271 đầu mối trường công lập (tương đương 37,2%) và tiếp tục giữ nguyên các cơ sở trường học hiện có để làm điểm trường của trường mới, nhằm hạn chế tối đa việc học sinh và giáo viên phải di chuyển.

Giảm 271 trường công, giữ nguyên điểm trường hiện có

Ngày 2/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và triển khai từ năm học 2026 - 2027. Theo phương án này, từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ giảm 271/728 cơ sở giáo dục công lập (tương đương 37,2%) và còn lại 457 cơ sở giáo dục công lập.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại còn 457 cơ sở giáo dục công lập. Trong ảnh là trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Đối với đội ngũ quản lý, địa phương sẽ bố trí một số viên chức quản lý dôi dư sang Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng hoặc Trung tâm sự nghiệp công thuộc UBND cấp xã nếu còn chỉ tiêu biên chế và phù hợp chuyên môn.

Địa phương cũng khuyến khích viên chức quản lý trở lại giảng dạy hoặc đảm nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với giáo viên, các trường sẽ bố trí theo định mức giáo viên/lớp và trong tổng số người làm việc được giao nhằm bảo đảm hoạt động dạy học trong năm học 2026 - 2027. Các vị trí thiết bị, thư viện, y tế trường học sẽ được sắp xếp lại phù hợp với quy mô học sinh và số lượng điểm trường. Đối với những trường hợp chưa thể bố trí ngay, địa phương sẽ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tiếp tục giữ nguyên các cơ sở trường học hiện có để làm điểm trường của trường mới, nhằm hạn chế tối đa việc học sinh và giáo viên phải di chuyển. Đối với các điểm trường nhỏ lẻ dôi dư, địa phương sẽ chuyển đổi công năng thành trung tâm giáo dục cộng đồng, nhà văn hóa thôn hoặc các mục đích phù hợp để tránh lãng phí tài sản công.

Xem xét thành lập trường liên cấp

Theo phương án được duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương này sẽ thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình là trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu (mô hình 1) và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn (mô hình 2). Cụ thể, mô hình 1 sẽ gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường. Trong đó có 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng. Còn mô hình 2 gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.

Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đang xem xét thành lập trường liên cấp có cấp học cao nhất là trường TH-THCS-THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trường hợp các UBND cấp xã không đảm bảo các điều kiện và nguồn lực để hình thành trường liên cấp có cấp học cao nhất là trường TH-THCS tại địa phương. Đồng thời, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà.

Khánh Hòa ưu tiên giữ các điểm trường để tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên.

Phương án sắp xếp của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (tiểu học, THCS).