Thí sinh dự thi AIMO quốc tế: Mẹ gieo tình yêu môn Toán từ những con số đầu tiên

TPO - Nguyễn Khải Hòa, học sinh Trường TH - THCS và THPT Sao Việt vượt hơn 1.000 km từ Gia Lai ra Hà Nội dự Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 với niềm tin, điều quý giá nhất của một kỳ thi quốc tế không chỉ là huy chương mà còn là bản lĩnh, trải nghiệm và khẳng định thêm tình yêu với môn Toán.

Làm bài thi hết sức để không hối tiếc

Có mặt tại Hà Nội từ chiều 1/8, em Nguyễn Khải Hòa, năm nay chuẩn bị vào lớp 7, Trường TH - THCS và THPT Sao Việt (Gia Lai), vẫn giữ sự bình tĩnh trước khi bước vào vòng Chung kết quốc tế AIMO 2026.

Để có mặt ở sân chơi này, Khải Hòa đã trải qua hành trình nhiều nỗ lực ôn luyện suốt thời gian dài. Trước đó, em đã đạt Huy chương Vàng Vòng Chung kết Quốc gia, giành quyền đại diện Việt Nam dự kỳ thi quốc tế.

“Em rất vui và vinh dự khi được góp mặt ở vòng chung kết quốc tế và hi vọng sẽ đạt kết quả tốt. Em nghĩ, trước hết mình phải làm hết sức mình. Nếu đã cố gắng hết khả năng thì sau kỳ thi sẽ không còn điều gì phải hối tiếc", Khải Hòa chia sẻ.

Trước kỳ thi, nam sinh dành nhiều thời gian ôn luyện, hệ thống lại kiến thức và luyện đề để có thể vận dụng tốt nhất khi bước vào phòng thi.

Theo nam sinh, điều khiến em yêu Toán không chỉ là những con số hay công thức.

"Một bài Toán không chỉ có một cách giải. Nó có thể mở ra rất nhiều hướng tư duy, nhiều định lý khác nhau. Em thấy Toán giúp mình liên kết và khám phá rất nhiều điều mới", em nói.

Cô trò Trường TH - THCS và THPT Sao Việt (Gia Lai) có mặt tại Hà Nội dự Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026.

Người đầu tiên gieo tình yêu Toán cho nam sinh chính là mẹ. Từ khi Hòa còn học mẫu giáo, mẹ đã hướng dẫn em tô những con số, tô hình để làm quen với Toán. Mẹ luôn là người đồng hành, động viên em cả về tinh thần lẫn việc học.

Trong quá trình luyện tập, không ít lần Khải Hòa gặp những bài toán khó tưởng chừng không thể giải được.

"Những lúc như vậy em cố gắng bình tĩnh, đọc thật kỹ đề, suy nghĩ áp dụng những gì mình đã học. Khi tìm được lời giải, em cảm thấy rất vui vì đã chinh phục được một thử thách”, Hòa nói.

Lần đầu bước vào một sân chơi có nhiều thí sinh quốc tế, Khải Hòa thừa nhận có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tự trấn an mình phải giữ sự bình tĩnh, tự tin.

Dành thời gian quý giá mùa hè để đồng hành cùng học sinh

Đồng hành cùng hai học sinh từ Gia Lai ra Hà Nội là cô Lê Thị Thảo Nhi, giáo viên Toán của Trường THCS và THPT Sao Việt.

Cô Nhi chia sẻ, năm nay, nhà trường có 2 học sinh giành Huy chương Vàng, Bạc tại vòng thi quốc gia. Đây cũng là năm đầu tiên trường có học sinh dự thi AIMO và đoạt giải cao nên đã xây dựng kế hoạch ôn luyện riêng.

"Chúng tôi tập trung cho các em rèn kỹ năng giải quyết vấn đề, luyện đọc đề bằng tiếng Anh và làm quen với cấu trúc đề AIMO. Bên cạnh kiến thức, điều quan trọng nhất là giúp các em có tâm lý thật thoải mái trước khi bước vào phòng thi", cô Thảo Nhi cho biết.

Suốt kỳ nghỉ hè, cô trò duy trì lịch học khoảng ba buổi mỗi tuần. Ngoài các buổi học trực tiếp, cô giáo còn giao thêm tài liệu để học sinh tự luyện ở nhà và sẵn sàng hỗ trợ qua tin nhắn mỗi khi các em gặp vướng mắc.

Theo cô Thảo Nhi, đề thi AIMO khác khá nhiều so với chương trình học phổ thông thông thường.

"Đề không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn yêu cầu khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề thực tiễn. Học sinh phải biết kết nối nhiều kiến thức để tìm lời giải."

May mắn tại trường, học sinh đã được tiếp cận Toán tư duy và Toán tiếng Anh từ khá sớm, giúp các em tự tin hơn khi bước vào sân chơi quốc tế.

Bản thân cô Thảo Nhi cũng có nền tảng chuyên ngành Toán bằng tiếng Anh nên thuận lợi trong việc hướng dẫn học sinh đọc hiểu và xử lý các dạng đề Toán quốc tế.

Trước khi đưa học trò đi Hà Nội dự thi chung kết quốc tế, Ban giám hiệu nhà trường đã động viên và nhắn nhủ: Mục tiêu lớn nhất không phải là thành tích mà còn là cơ hội để học sinh trưởng thành.

"Nhà trường mong các em có giải thì rất tốt, nhưng điều quan trọng hơn là được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nuôi dưỡng niềm đam mê với Toán học", cô Thảo Nhi nói.

Cũng theo cô giáo, đối với một trường học tại Gia Lai, việc xây dựng môi trường học Toán tư duy và Toán tiếng Anh còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ học sinh với mong muốn nhiều em được tiếp cận các sân chơi quốc tế.

Cô Thảo Nhi nói thêm, ngày trước kỳ thi, các em được đưa dạo phố cổ, thưởng thức một số món ăn đặc trưng của Thủ đô.

Sau khi hoàn thành bài thi, cả đoàn sẽ tiếp tục tham quan Hà Nội, chờ lễ trao giải diễn ra vào ngày 4/8 rồi mới trở về Gia Lai.

Hành trình của cô trò từ vùng đất Tây Nguyên đến đấu trường Toán học quốc tế không chỉ là câu chuyện về những tấm huy chương. Đó còn là hành trình của sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và thầy cô và những mùa hè không nghỉ, những buổi học lặng lẽ và niềm tin rằng chỉ cần dám bước ra những sân chơi lớn, mỗi học sinh đều có cơ hội khám phá giới hạn mới của chính mình.