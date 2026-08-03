Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Nuôi dưỡng thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới

P.V

Từ những học viên đạt IELTS 9.0 đến các gương mặt ghi dấu ấn tại sân chơi quốc tế, RES Summer Camp Gala 2026 phản ánh xu hướng đầu tư ngoại ngữ và kỹ năng toàn diện, giúp người trẻ tự tin hội nhập trong môi trường toàn cầu.

Chiều 1/8, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TP.HCM), Trung tâm Anh ngữ RES tổ chức chương trình RES Summer Camp Gala 2026, khép lại chuỗi hoạt động Trại hè RES với chủ đề "Nhà lãnh đạo tương lai". Không chỉ là buổi tổng kết một mùa hè học tập, chương trình còn là dịp nhìn lại hành trình trưởng thành của nhiều học viên thông qua những thành tích học tập, học bổng và dấu ấn tại các sân chơi quốc tế.

Điểm nhấn của Gala là lễ vinh danh các học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0. Sau những tràng pháo tay chúc mừng là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

anh-1.jpg
Học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0 được vinh danh tại RES Summer Camp Gala 2026.

Trong số đó, câu chuyện của Lê Thanh Châu thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Bắt đầu học tiếng Anh từ năm 5 tuổi, Thanh Châu đã chinh phục IELTS 9.0 – mức điểm tuyệt đối của kỳ thi, đồng thời giành học bổng Hoàng gia Australia và hiện theo học tại một trường đại học ở quốc gia này. Theo ban tổ chức, kết quả ấy là thành quả của quá trình học tập lâu dài, được xây dựng từ nền tảng kiến thức, sự kiên trì và định hướng rõ ràng, thay vì những mục tiêu ngắn hạn.

Nếu Thanh Châu là minh chứng cho việc ngoại ngữ mở ra cơ hội học tập, thì Emily Wagner lại cho thấy tiếng Anh có thể trở thành cầu nối để người trẻ phát triển năng khiếu và tự tin hội nhập. Học tiếng Anh tại RES từ năm 2 tuổi, Emily vừa giành giải "Best Original Composition" (Sáng tác nguyên bản xuất sắc nhất) tại Chicago International Music Competition 2026. Em tham gia nội dung Thanh nhạc ở bảng Rising Star, nhóm Young Musician III với vòng thi trực tiếp diễn ra tại Chicago (Hoa Kỳ).

anh-2.jpg
Emily Wagner biểu diễn ca khúc do chính em sáng tác sau khi giành giải "Best Original Composition" tại Chicago International Music Competition 2026.

Theo đại diện RES, Summer Camp 2026 được thiết kế theo hướng phát triển toàn diện, kết hợp việc học tiếng Anh với các hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và định hướng học bổng. Thay vì chỉ hướng đến kết quả của một kỳ thi, chương trình đặt mục tiêu giúp học sinh hình thành sự tự tin, khả năng thích ứng và tư duy hội nhập trong môi trường quốc tế.

Không khí Gala cũng được nối dài bằng các tiết mục biểu diễn của DJ Paully, ca sĩ Kyo York, nghệ sĩ Lâm Vissay và ca sĩ nhí Emily Wagner. Những màn trình diễn góp phần tạo nên không gian giao lưu giữa học viên, phụ huynh và giáo viên trước khi bước vào năm học mới.

Theo đại diện RES, sau 19 năm hoạt động, đơn vị hiện có 50 chi nhánh trên cả nước và đồng hành cùng hơn 50.000 học viên. Nhiều thế hệ học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0, tiếp tục nhận học bổng và theo học tại các trường đại học trong và ngoài nước. Những kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến việc đầu tư ngoại ngữ từ sớm, không chỉ để nâng cao thành tích học tập mà còn chuẩn bị hành trang cho con em trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

P.V
#RES #Summer Camp #IELTS #Học bổng #Ngoại ngữ #Phát triển kỹ năng #Hội nhập

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe