Nuôi dưỡng thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới

Từ những học viên đạt IELTS 9.0 đến các gương mặt ghi dấu ấn tại sân chơi quốc tế, RES Summer Camp Gala 2026 phản ánh xu hướng đầu tư ngoại ngữ và kỹ năng toàn diện, giúp người trẻ tự tin hội nhập trong môi trường toàn cầu.

Chiều 1/8, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TP.HCM), Trung tâm Anh ngữ RES tổ chức chương trình RES Summer Camp Gala 2026, khép lại chuỗi hoạt động Trại hè RES với chủ đề "Nhà lãnh đạo tương lai". Không chỉ là buổi tổng kết một mùa hè học tập, chương trình còn là dịp nhìn lại hành trình trưởng thành của nhiều học viên thông qua những thành tích học tập, học bổng và dấu ấn tại các sân chơi quốc tế.

Điểm nhấn của Gala là lễ vinh danh các học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0. Sau những tràng pháo tay chúc mừng là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0 được vinh danh tại RES Summer Camp Gala 2026.

Trong số đó, câu chuyện của Lê Thanh Châu thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Bắt đầu học tiếng Anh từ năm 5 tuổi, Thanh Châu đã chinh phục IELTS 9.0 – mức điểm tuyệt đối của kỳ thi, đồng thời giành học bổng Hoàng gia Australia và hiện theo học tại một trường đại học ở quốc gia này. Theo ban tổ chức, kết quả ấy là thành quả của quá trình học tập lâu dài, được xây dựng từ nền tảng kiến thức, sự kiên trì và định hướng rõ ràng, thay vì những mục tiêu ngắn hạn.

Nếu Thanh Châu là minh chứng cho việc ngoại ngữ mở ra cơ hội học tập, thì Emily Wagner lại cho thấy tiếng Anh có thể trở thành cầu nối để người trẻ phát triển năng khiếu và tự tin hội nhập. Học tiếng Anh tại RES từ năm 2 tuổi, Emily vừa giành giải "Best Original Composition" (Sáng tác nguyên bản xuất sắc nhất) tại Chicago International Music Competition 2026. Em tham gia nội dung Thanh nhạc ở bảng Rising Star, nhóm Young Musician III với vòng thi trực tiếp diễn ra tại Chicago (Hoa Kỳ).

Emily Wagner biểu diễn ca khúc do chính em sáng tác sau khi giành giải "Best Original Composition" tại Chicago International Music Competition 2026.

Theo đại diện RES, Summer Camp 2026 được thiết kế theo hướng phát triển toàn diện, kết hợp việc học tiếng Anh với các hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và định hướng học bổng. Thay vì chỉ hướng đến kết quả của một kỳ thi, chương trình đặt mục tiêu giúp học sinh hình thành sự tự tin, khả năng thích ứng và tư duy hội nhập trong môi trường quốc tế.

Không khí Gala cũng được nối dài bằng các tiết mục biểu diễn của DJ Paully, ca sĩ Kyo York, nghệ sĩ Lâm Vissay và ca sĩ nhí Emily Wagner. Những màn trình diễn góp phần tạo nên không gian giao lưu giữa học viên, phụ huynh và giáo viên trước khi bước vào năm học mới.

Theo đại diện RES, sau 19 năm hoạt động, đơn vị hiện có 50 chi nhánh trên cả nước và đồng hành cùng hơn 50.000 học viên. Nhiều thế hệ học viên đạt IELTS 8.0, 8.5 và 9.0, tiếp tục nhận học bổng và theo học tại các trường đại học trong và ngoài nước. Những kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến việc đầu tư ngoại ngữ từ sớm, không chỉ để nâng cao thành tích học tập mà còn chuẩn bị hành trang cho con em trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu.