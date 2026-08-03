Chung kết AIMO 2026: Câu chuyện tình yêu Toán học từ các thí sinh quốc tế

TPO - Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi học thuật, Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 (diễn ra sáng 2/8 tại Hà Nội) mang đến những góc nhìn đầy cảm hứng về muôn vàn cách nuôi dưỡng tình yêu Toán học, phương pháp rèn luyện và sự đồng hành vô giá của gia đình từ khắp nơi trên thế giới.

Kiên trì và đam mê - điểm chung của mọi phương pháp

Đằng sau những gương mặt bình tĩnh bước vào phòng thi là những hành trình học tập rất khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung ở hầu hết thí sinh là sự kiên trì luyện tập và duy trì niềm yêu thích với môn học.

Anson Chiu (10 tuổi) đến từ Hong Kong (Trung Quốc) đã thử sức nhiều cuộc thi Toán quốc tế từ khi còn nhỏ và gặt hái không ít huy chương. Theo Anson, niềm yêu thích Toán học đến từ việc được mẹ hướng dẫn những phép tính đầu tiên, trước khi dần khám phá thêm nhiều cách giải khác nhau. Càng học, em càng thấy việc tính Toán thú vị và luôn cố gắng tìm nhiều cách tiếp cận với một bài Toán.

Anson Chiu luôn được mẹ đồng hành trong các cuộc thi.

Trong khi đó, thay vì học theo từng đợt ôn luyện, nhiều thí sinh Kazakhstan lựa chọn duy trì việc học đều đặn mỗi ngày. Zhasmin (15 tuổi) cho biết em chỉ dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để học Toán, thay vì học dồn trong thời gian ngắn trước kỳ thi.

Thí sinh đến từ Kazakhstan (ngoài cùng bên trái) và bạn bè vui vẻ sau khi hoàn thành phần thi. Ảnh: Khánh Phạm.

Dù lựa chọn những cách học khác nhau, các em đều có chung cảm nhận rằng sức hấp dẫn của Toán học nằm ở quá trình tìm lời giải. “Khi làm Toán, em quên hết mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào bài Toán trước mắt" - thí sinh Aizere (16 tuổi) chia sẻ.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu với những con số

Không ít phụ huynh cho rằng, tình yêu Toán học phải đến từ sự thân thuộc tự nhiên. Nhiều bậc cha mẹ đến từ Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia… có chung quan điểm rằng, gia đình không nên tạo áp lực quá lớn cho con mà điều quan trọng nhất là để trẻ được tận hưởng quá trình học tập, thay vì chỉ hướng đến thành tích.

Thí sinh Carolyn (8 tuổi) đến từ Anh vui vẻ bước ra khỏi phòng thi cùng bố. Ảnh: Khánh Phạm.

Tiến sĩ Olufunsho Owode Oyelaja, phụ huynh người Nigeria, cho biết cả hai con trai của chị đều được làm quen với các con số từ rất sớm. Theo chị, Toán học không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy logic mà còn có thể áp dụng trong hầu hết các tình huống của cuộc sống. Giải những bài Toán gần gũi với cuộc sống thường ngày là cách hiệu quả nhất để trẻ yêu thích Toán học.

Từ khi con bé, chị đã hay hỏi: “Nếu mẹ đưa con 50 đô la để mua một món đồ chơi giá 20 đô la thì con còn lại bao nhiêu?”. Chính các phép tính đơn giản như vậy giúp trẻ hình thành tư duy tính Toán một cách tự nhiên trước khi tiếp cận những bài Toán khó hơn.

Gia đình người Nigeria có chung niềm đam mê đối với Toán học.

Học cách giải thật tốt một bài mỗi ngày

Không phải quốc gia nào cũng có điều kiện phát triển phong trào Toán học mạnh như nhau. Đoàn Ecuador năm nay gồm sáu học sinh từ 10 đến 16 tuổi, đi cùng các giáo viên phụ trách. Đại diện đoàn cho biết, các học sinh nước này nhận được sự hỗ trợ từ một đơn vị tư nhân trong nước, nhờ đó có cơ hội được các giáo viên quốc tế trực tiếp giảng dạy trước khi tham dự AIMO.

Theo chị Nicole Villacis Lopez, thành viên đoàn Ecuador, điều quan trọng không phải là giải thật nhiều bài mà là giải thật trọn vẹn một bài Toán mỗi ngày. Khi hiểu sâu cách tư duy và phương pháp giải quyết vấn đề, học sinh sẽ tiến bộ nhanh hơn so với việc học dàn trải.

Những giáo viên tâm huyết đến từ Ecuador háo hức chờ tin vui của học sinh. Ảnh: Khánh Phạm.

Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những cảm xúc khác nhau. Có em cho rằng, đề thi khá thử thách, trong khi một số khác cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều tháng chuẩn bị.

Một kinh nghiệm thú vị đến từ đoàn Kazakhstan khiến nhiều người bật cười vui vẻ. Thí sinh Zhasmin khuyên các bạn nhỏ: nếu gặp câu hỏi không chắc chắn, đừng để trống đáp án mà hãy mạnh dạn chọn một phương án, bởi biết đâu vẫn còn cơ hội ghi điểm. Theo em, điều đáng tiếc nhất trong phòng thi là bỏ lỡ cơ hội vì không dám đưa ra câu trả lời.

Dù mỗi quốc gia có một cách tiếp cận khác nhau, từ luyện đề cuối tuần, học đều mỗi ngày, học qua các tình huống đời thường đến tập trung giải thật chắc từng bài Toán, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: sự kiên trì. Có lẽ cũng vì vậy mà với nhiều thí sinh, AIMO không chỉ là cuộc thi để giành huy chương, mà còn là nơi gặp gỡ những người bạn cùng chung niềm yêu thích Toán học. Như lời một thí sinh Kazakhstan chia sẻ trước khi rời điểm thi: “Hôm nay chưa làm được thì ngày mai sẽ làm được. Quan trọng là đừng bỏ cuộc”.

Người nhà xếp hàng đón thí sinh sau cuộc thi. Ảnh: Khánh Phạm.