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Giáo dục

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Các tỉnh thành miền Tây giảm hàng nghìn đầu mối trường công trước năm học mới

Hòa Hội

TPO - Trước thềm năm học mới, các tỉnh thành như Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang đã đưa ra phương án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, dự kiến giảm hàng nghìn đầu mối trường từ cấp mầm non tới trung học phổ thông.

Tại Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh cho biết, đang triển khai phương án sắp xếp hệ thống trường phổ thông công lập, từ cấp mầm non tới trung học phổ thông (THPT). Theo đó, tỉnh dự kiến giảm từ 1.075 trường xuống còn 375 trường, tương đương mức giảm hơn 65% (giảm 700 trường), còn lại 102 trường mầm non; 125 trường tiểu học và liên cấp tiểu học - trung học cơ sở (THCS); 53 trường THCS; 78 trường THPT và liên cấp THCS - THPT.

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Học sinh THPT tại Đồng Tháp.

Đồng Tháp sắp xếp trường công theo nguyên tắc mỗi xã/phường giữ 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS hoặc trường liên cấp. Các trường hoạt động theo mô hình trường chính gắn với các phân hiệu, điểm trường, bảo đảm điều kiện học tập của học sinh được duy trì ổn định.

Tỉnh Đồng Tháp giữ nguyên các trường chuyên biệt, phổ thông dân tộc nội trú và các trường THPT đã đạt đủ quy mô. Đối với các trường THPT có quy mô dưới 30 lớp, địa phương tiến hành sáp nhập với trường THCS trên cùng địa bàn để hình thành trường liên cấp THCS - THPT.

Hiện ngành giáo dục Đồng Tháp đang phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 15/8, kịp thời ổn định tổ chức cho năm học mới 2026 - 2027.

Tại TP. Cần Thơ, Sở GD&ĐT cho hay, toàn Thành phố có 1.153 trường mầm non tới THPT công lập, dự kiến sẽ sắp xếp, giảm 525 đầu mối (giảm hơn 45%), còn lại 628 trường. Trong đó, sáp nhập 25 trường THCS vào 25 trường THPT thành trường liên cấp; sáp nhập 8 trường THPT thành 4 trường; sáp nhập 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 4 trung tâm.

Riêng khối trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc cấp xã quản lý dự kiến giảm từ 1.045 trường còn 534 trường (giảm 511 trường).

Tại tỉnh Vĩnh Long, Sở GD&ĐT dự kiến phương án sẽ giảm từ 1.258 trường xuống còn 694 trường (giảm 564 trường, gần 45%).

Tại An Giang, Sở GD&ĐT cho biết, tỉnh dự kiến sắp xếp còn 564 trường mầm non, phổ thông công lập, giảm 612 trường so với thời điểm 1/7/2025 (giảm hơn 52% đầu mối). Theo phương án này, tỉnh còn lại 137 trường mầm non, 120 trường tiểu học - THCS và 87 trường liên cấp, đi kèm với 1.184 phân hiệu/điểm phụ.

Tỉnh An Giang giữ nguyên 3 trường chuyên và 1 trường chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Sáp nhập 9 trường phổ thông dân tộc nội trú thành 2 trường nội trú liên cấp THCS-THPT.

Hòa Hội
#giáo dục #sắp xếp trường học #Đồng Tháp #Cần Thơ #Vĩnh Long #An Giang #giáo dục miền Tây

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