Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và cùng các cán bộ trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chúc mừng Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Giang bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng Lê Hồng Giang.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.