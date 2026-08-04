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Công ty Cổ phần Mía đường 333 bị phạt 1,5 tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Công ty Cổ phần Mía đường 333 vừa bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng do xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị tước một phần quyền sử dụng giấy phép môi trường trong 6 tháng đối với lò hơi số 2.

Ngày 4/8, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mía đường 333 (trụ sở tại thôn 1, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk). Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

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Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường 333.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã có hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần, với lưu lượng khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên.

Kết quả lấy mẫu ngày 29/5 tại ống khói lò hơi số 2 (công suất 60 tấn hơi/giờ) cho thấy nồng độ bụi tổng đạt 231 mg/Nm³, vượt 1,44 lần giá trị giới hạn cho phép theo Giấy phép môi trường số 47/GPMT-UBND ngày 28/5/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lưu lượng khí thải tại thời điểm lấy mẫu là 150.060 m³/giờ.

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Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Mía đường 333.

Với vi phạm trên, Công ty Cổ phần Mía đường 333 bị xử phạt 1,5 tỷ đồng và bị tước quyền thực hiện hoạt động xả bụi, khí thải ra môi trường thông qua ống khói lò hơi số 2 trong thời hạn 6 tháng. Trong thời gian này, doanh nghiệp không được vận hành lò hơi số 2.

Ngoài ra, công ty phải rà soát, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải bảo đảm đáp ứng yêu cầu của giấy phép môi trường, chỉ được đưa lò hơi số 2 hoạt động trở lại sau khi hoàn thành khắc phục và báo cáo kết quả đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, theo dõi.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị buộc chi trả hơn 13 triệu đồng chi phí lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu khí thải phục vụ việc xác định hành vi vi phạm.

Huỳnh Thủy
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