Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hưng Yên: Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở sơ chế

Minh Đức

TPO - Gần 1 tấn động vật và sản phẩm động vật có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi (ASFV), vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện, thu giữ và tiêu hủy.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Mỹ Hào phát hiện cơ sở giết mổ, sơ chế động vật của Nguyễn Trọng Khương (SN 1994, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp xác minh.

screen-shot-2026-08-04-at-210347.png
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cử điều tra viên trực tiếp phối hợp với Công an phường Mỹ Hào tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và theo dõi hoạt động của cơ sở.

Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Trọng Khương thu mua lợn từ nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau; địa điểm giao nhận thường xuyên thay đổi. Lợn sau khi được sơ chế tại các địa điểm bên ngoài mới được vận chuyển về kho lạnh tại nhà để phân loại, bảo quản.

Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, mỗi khi tổ chức pha lọc, sơ chế thịt lợn tại cơ sở, đối tượng đều chủ động tắt hệ thống camera giám sát, đồng thời che chắn kín khu vực tường bao nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên cùng Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn xây dựng kế hoạch kiểm tra. Đến 16 giờ 40 phút ngày 27/7, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cơ sở của Nguyễn Trọng Khương, phát hiện đối tượng đang sơ chế số lợn có biểu hiện ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị và nghi mang mầm bệnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 977,8 kg động vật và sản phẩm động vật, cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động giết mổ, pha lọc và sơ chế. Kết quả giám định xác định 7/9 mẫu được lấy tại hiện trường dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh sau đó đã lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình, bảo đảm các quy định về thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hành vi của Nguyễn Trọng Khương có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#tiêu hủy thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi #kiểm tra cơ sở giết mổ trái phép #phát hiện lợn ôi thiu và mầm bệnh #quy trình xử lý sản phẩm động vật nhiễm bệnh #điều tra vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe