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Vợ NSND Công Lý cầu xin

Đỗ Quyên

TPO - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - lên tiếng khi chồng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích ích kỷ, không chịu ly hôn để giải thoát cho vợ trẻ.

Tối 4/8, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải video bày tỏ mong muốn khán giả ngừng suy diễn và chỉ trích nam nghệ sĩ sau những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Cô cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng NSND Công Lý ích kỷ, không giải thoát cho vợ sau biến cố sức khỏe.

"Tôi xin mọi người nếu không hiểu chuyện thì đừng chửi anh Lý, đừng nói anh Lý ích kỷ. Anh ấy chưa bao giờ ích kỷ vì tôi là người lựa chọn ở lại", Ngọc Hà nói.

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Ngọc Hà khẳng định NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời, còn là “một bài học lớn của cuộc sống”, giúp cô hiểu hơn về việc yêu thương và chăm sóc bản thân.

Theo vợ nam nghệ sĩ, sau khoảng ba tháng xuất viện và trở về nhà, NSND Công Lý từng chủ động đề nghị ly hôn.

"Có một số người nói anh Lý là người ích kỷ, sao không giải thoát cho tôi. Nhưng mọi người có hiểu không, anh Lý từng muốn giải thoát cho tôi. Sau 3 tháng ở viện về, khi tôi tắm cho anh Lý thì anh nói lấy tiền bán nhà để trả hết nợ và muốn ly hôn tôi", cô kể.

Ngọc Hà cho biết chồng là người có lòng tự trọng cao, không muốn trở thành gánh nặng hay để người khác phải chịu thiệt vì mình. Tuy nhiên, cô quyết định tiếp tục đồng hành cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Ngọc Hà cũng đăng tải tâm sự dài trên trang cá nhân khi liên tục hứng chịu những bình luận tiêu cực. Cô cho biết bản thân từng không dám đọc bình luận vì sợ những lời cay nghiệt. Tuy nhiên, sau đó cô chọn đối diện để hiểu mọi người đang nhìn nhận mình như thế nào.

Theo Ngọc Hà, từ khi NSND Công Lý đổ bệnh đến nay đã gần 6 năm, gia đình chưa từng kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp hay xin hỗ trợ tài chính.

"Dù có khó khăn đến đâu, dù phải bán hết tài sản, tôi cũng chấp nhận, miễn là anh Lý vẫn giữ được danh dự của mình", cô chia sẻ.

Ngọc Hà cho biết điều khiến cô tổn thương nhất là những thông tin bị bóp méo hoặc việc một số người lợi dụng câu chuyện của gia đình để công kích, câu tương tác.

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn năm 2021 sau một thời gian hẹn hò. Ít lâu sau, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe. Từ đó đến nay, Ngọc Hà tạm gác nhiều kế hoạch cá nhân để đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, phục hồi và luôn xuất hiện bên anh tại các sự kiện.

Gần đây, cô nhiều lần lên tiếng trước những định kiến về việc vợ chồng chưa có con. Ngọc Hà cho rằng con cái không phải yếu tố quyết định sự bền vững của hôn nhân và khẳng định điều cô trân trọng nhất ở hiện tại là sự bình yên, cùng chồng vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Đỗ Quyên
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