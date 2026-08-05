Hà Nội 'thúc' tiến độ thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh trên Vành đai 1

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các khó khăn trong công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Đây là hạng mục giao thông quan trọng thuộc Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng.

Quá trình kiểm tra phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) trong việc chậm phối hợp bàn giao mặt bằng, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành Dự án Vành đai 1 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Hà Nội, báo cáo kết quả trước ngày 5/8/2026.

Khu vực giao cắt giữa cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và Nhà ga S3 tuyến metro số 5 - vị trí đang được Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng. Ảnh: Trọng Tài

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố, khu vực giữa trụ T3 và T4 của cầu vượt là vị trí giao cắt với Nhà ga S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5. Theo kế hoạch đã thống nhất, mặt bằng khu vực này phải bàn giao trước ngày 5/7/2026 để thi công nhịp dầm chính.

Tuy nhiên, đến ngày 15/7, các bên mới ký biên bản bàn giao. Trên thực tế, nhà thầu thi công tuyến metro vẫn chưa hoàn tất việc di chuyển máy móc, vật tư ra khỏi hiện trường, khiến đơn vị thi công cầu vượt chưa thể triển khai công việc.

Chủ đầu tư đánh giá, việc chậm bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu rút ngắn thời gian thi công từ 17 tháng xuống còn 12 tháng theo chỉ đạo của Thành phố, nhằm hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026. Do đó, đơn vị đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo bàn giao mặt bằng thực tế, xử lý vướng mắc phát sinh và cho phép bổ sung giải pháp tổ chức thi công để bù lại thời gian bị chậm.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2026, tại cuộc họp ngày 26/7, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục tường vây Nhà ga S3 trong phạm vi giao cắt trước ngày 5/8/2026. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức vận chuyển vật tư, đất thải 24/24 giờ.

Đối với dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh, chủ đầu tư được yêu cầu rà soát, bổ sung biện pháp thi công, xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần; phấn đấu hoàn thành đổ bê tông kết cấu nhịp chính trước ngày 15/12 và thông xe công trình trước ngày 31/12/2026.

UBND TP. Hà Nội khẳng định, việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại khu vực giao cắt giữa Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5 có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm, tạo điều kiện triển khai đồng bộ và hạn chế tối đa nguy cơ chậm tiến độ.