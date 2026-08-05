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Mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung

Nguyễn Hoài

TPO - Từ sáng nay (5/8) đến đêm mai, miền Bắc, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nhất vượt 250mm.

Đêm qua và sáng sớm nay (5/8), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/8 đến 3 giờ ngày 5/8 có nơi trên 100mm như tại trạm Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm, Kim Anh Phúc Yên (Phú Thọ) 112.8mm.

Dự báo từ ngày 5/8 đến đêm 6/8, mưa mở rộng phạm vi đồng thời gia tăng về cường độ. Dự báo có mưa diện rộng gồm miền Bắc, Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ. Lượng mưa thời gian này phổ biến từ 70- 150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Thủ đô Hà Nội đêm qua đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt 100mm.

Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Mưa lũ ở Lào Cai ngày 3/8.

Cơ quan khí tượng lưu ý, miền Bắc liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn thời gian qua khiến đất đá nhiều khu vực đã tiệm cận mức bão hoà, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn vượt quá hạ tầng thoát nước cũng có thể gây ngập úng tại các đô thị.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực từ Quảng Trị cũ đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi chiều tối có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ

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