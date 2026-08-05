Mỹ kỳ vọng đạt được thoả thuận về eo biển Hormuz ‘ngay hôm nay hoặc ngày mai‘

TPO - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington và Iran có thể đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz “ngay hôm nay hoặc ngày mai”. Giá dầu thế giới ngay lập tức lao dốc vì kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược sẽ được khôi phục.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: AP)

Ngày 4/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trên CNBC, rằng “có khả năng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận” trong vài giờ tới, nhắc lại quan điểm lạc quan của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước đó, ông Trump tiếp tục gửi đi thông điệp thúc đẩy ngoại giao lẫn cảnh báo cứng rắn, cho rằng đây là “cơ hội cuối cùng (của Iran) trước khi bị xóa sổ”.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển quan trọng đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu - tiếp tục là tâm điểm khiến giao tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài.

Iran muốn kiểm soát eo biển và thu phí tàu qua lại, trong khi Mỹ kiên quyết phản đối.

Theo cách thức quen thuộc, tuần trước ông Trump đe dọa sẽ tấn công Iran “rất mạnh”, thậm chí có thể nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng sau đó lại dịu giọng khi ám chỉ thỏa thuận sắp được ký kết.

Trong khi Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc đang đàm phán với Washington, thì Tổng thống Mỹ Trump vẫn khẳng định các cuộc thương lượng đang diễn ra.

Ngày 4/8, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran, nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz.

Kỳ vọng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại đã kéo giá dầu giảm mạnh. Giá dầu Brent biển Bắc giảm hơn 6%, xuống dưới 79 USD/thùng.

Qatar cho biết các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong ngày 4/8. Doha cho biết hai bên đã trao đổi về “nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng”.

Trước đó, ông Trump nói rằng sẽ biết kết quả đàm phán vào ngày 4/8 “theo cách này hay cách khác”, đồng thời khẳng định vấn đề “không quá phức tạp”.

Mục tiêu ngoại giao của Washington là mở lại eo biển Hormuz và phi hạt nhân hóa Iran. Ông Trump thừa nhận quá trình này có thể “mất thêm một thời gian”.

Sau hơn 5 tháng xung đột khiến Washington tiêu tốn hàng tỷ đô la, Iran vẫn giữ được năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, đồng minh cũng như tàu thương mại trong khu vực.

Trong bối cảnh tình hình vẫn rất bất ổn, một thuyền viên vừa được xác nhận mất tích sau khi tàu thương mại trúng vật thể bay tại eo biển Hormuz.

Ngày 4/8, tàu MSV Faize Noore Oliya của Ấn Độ bị chìm ở biển Đỏ, ở khu vực ngoài khơi Yemen, sau vụ tấn công chưa rõ thủ phạm. Toàn bộ thuyền viên được cứu an toàn.

Biển Đỏ là cửa ngõ dẫn vào kênh đào Suez. Trong giai đoạn xung đột Dải Gaza trước đây, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại đã buộc nhiều hãng vận tải phải chuyển hướng đi vòng qua mũi cực nam châu Phi, làm tăng đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển.

Cảng Yanbu của Ả-rập Xê-út trên biển Đỏ đã giúp nước này duy trì xuất khẩu dầu ra thị trường thế giới mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, kể từ khi Houthi tuyên bố phong tỏa, lực lượng này đã nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu mà họ cho là vi phạm lệnh cấm.