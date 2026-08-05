Diện mạo Hoàng tử 13 tuổi

TPO - Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, những món đồ Hoàng tử George mặc đều nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm. Nhiều sản phẩm rơi vào tình trạng cháy hàng.
Trong nhiều bức ảnh và đoạn video được chia sẻ, Hoàng tử George thường xuyên quan tâm đến em út Louis. Ông Jamie Lowther-Pinkerton - cha đỡ đầu của George - từng nhận xét George là người đáng mến. Được đồng hành và hỗ trợ hoàng tử trên hành trình trưởng thành là vinh dự lớn với ông.
Phong cách của George được đánh giá là lịch lãm nhưng phù hợp với lứa tuổi, từ những bộ vest trong các sự kiện trọng đại đến áo sơ mi, quần short và áo len trong các hoạt động thường ngày. Hình ảnh này góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho cậu giữa các thành viên trẻ của Hoàng gia Anh.
Những năm gần đây, George dần được làm quen, tham gia sâu hơn vào các hoạt động hoàng gia. Hoàng tử từng dự tiệc trà dành cho các cựu chiến binh cùng Vua Charles III, tham gia chuyến thăm tổ chức hỗ trợ người vô gia cư với cha và xuất hiện tại căn cứ không quân nhân Ngày Lực lượng Vũ trang cùng mẹ.