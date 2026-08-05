Diện mạo Hoàng tử 13 tuổi

TPO - Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, những món đồ Hoàng tử George mặc đều nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm. Nhiều sản phẩm rơi vào tình trạng cháy hàng.