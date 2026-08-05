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Giải trí

Diện mạo Hoàng tử 13 tuổi

Ngọc Ánh

TPO - Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, những món đồ Hoàng tử George mặc đều nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm. Nhiều sản phẩm rơi vào tình trạng cháy hàng.

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Gia đình Thân vương William và Vương phi Kate luôn gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện công khai. Ba người con George, Charlotte và Louis cũng được công chúng quan tâm đặc biệt. Những hình ảnh của Vương phi Kate sau khi điều trị ung thư khiến khoảnh khắc cả gia đình xuất hiện bên nhau càng mang ý nghĩa đặc biệt.
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Tại Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 diễn ra ở Glasgow (Scotland), Hoàng tử George có khoảnh khắc xuất hiện đáng chú ý sau khi tổ chức sinh nhật tuổi 13. Theo The Sun, George đặc biệt yêu thích những màn tranh tài ở môn đua xe đạp. Trước đó, hoàng tử dành thời gian trò chuyện, khích lệ các vận động viên.
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Hoàng tử ghi điểm với ngoại hình và phong cách chững chạc, ra dáng anh cả. Năm 2018, Hoàng tử George đứng đầu danh sách 30 nhân vật mặc đẹp nhất năm do Tạp chí Tatler bình chọn. Phong cách thời trang của Hoàng tử George khiến công chúng liên tưởng ngay đến hình ảnh thời trẻ của Hoàng tử William.
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Trong nhiều bức ảnh và đoạn video được chia sẻ, Hoàng tử George thường xuyên quan tâm đến em út Louis. Ông Jamie Lowther-Pinkerton - cha đỡ đầu của George - từng nhận xét George là người đáng mến. Được đồng hành và hỗ trợ hoàng tử trên hành trình trưởng thành là vinh dự lớn với ông.
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Phong cách của George được đánh giá là lịch lãm nhưng phù hợp với lứa tuổi, từ những bộ vest trong các sự kiện trọng đại đến áo sơ mi, quần short và áo len trong các hoạt động thường ngày. Hình ảnh này góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho cậu giữa các thành viên trẻ của Hoàng gia Anh.
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Giới quan sát nhận xét George sở hữu sức hút về phong cách không kém mẹ là Vương phi Kate. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, những món đồ hoàng tử mặc đều nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm và nhiều sản phẩm rơi vào tình trạng cháy hàng.
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Theo People, Hoàng tử George sẽ nhập học tại trường nam sinh nội trú Eton College vào tháng 9. Ngôi trường nằm gần Windsor - nơi gia đình đang sinh sống. Học phí ở Eton College là 84.000 USD mỗi năm. Eton College được thành lập năm 1440 và đã đào tạo 20 Thủ tướng Anh, vô số quý tộc và nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu.
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Những năm gần đây, George dần được làm quen, tham gia sâu hơn vào các hoạt động hoàng gia. Hoàng tử từng dự tiệc trà dành cho các cựu chiến binh cùng Vua Charles III, tham gia chuyến thăm tổ chức hỗ trợ người vô gia cư với cha và xuất hiện tại căn cứ không quân nhân Ngày Lực lượng Vũ trang cùng mẹ.
Ngọc Ánh
#Hoàng tử George #Ngoại hình Hoàng tử George #Hoàng gia Anh #Vương phi Kate #trường nam sinh nội trú Eton College #Vua Charles III

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