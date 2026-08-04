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Sáng tạo có, thị trường có, nhưng quyền tài sản chưa ở lại với người Việt Nam

Thu An

TPO - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam giao Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ (tháng 8/2026) và kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Thông báo số 12-TB/BCĐTW kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Sau 6 tháng triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương chuyển biến tích cực, xây dựng, hoàn thiện thể chế đạt kết quả bước đầu.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “ba chuyển dịch” lớn, Ban Chỉ đạo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

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Từ yêu cầu khách quan của thực tiễn và đòi hỏi của quá trình phát triển, việc xây dựng, ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết và cấp bách. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ còn có phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ (tháng 8/2026) và Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Sáng tạo có, thị trường có, nhưng quyền tài sản chưa ở lại với người Việt Nam

Trên thế giới, nhiều quốc gia coi công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp quan trọng quốc gia và ưu tiên phát triển.

Ngày 22/7 Hàn Quốc bổ sung 150 tỷ won (khoảng 108 triệu USD) cho Quỹ Phát triển giá trị văn hóa, lấy AI và sở hữu trí tuệ làm động lực cốt lõi cho làn sóng Kpop tiếp theo.

Ngày 28/7, Trung Quốc cũng mở dữ liệu về các di tích văn hóa thuộc sở hữu nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ văn hóa trong nước.

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Dự án Luật dự kiến tập trung vào các chính sách lớn tài sản trí tuệ văn hóa, hạ tầng công nghiệp văn hóa, nhân lực và nhân tài, thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Ở Việt Nam, tiềm năng rất lớn nhưng đứt gãy cũng rất rõ. Ví dụ, khoảng 80% vốn đầu tư cho các startup game Việt Nam chảy về Singapore, hơn 60% studio hoạt hình chủ yếu nhận gia công cho dự án toàn cầu thay vì sở hữu tài sản trí tuệ riêng. Sáng tạo có, thị trường có, nhưng giá trị gia tăng và quyền tài sản chưa ở lại với người Việt Nam.

Việt Nam hiện thiếu một văn bản luật đưa ra chính sách từ góc nhìn giá trị kinh tế để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa bằng cách kết nối liên ngành. Khi từng mắt xích liền mạch, vốn văn hóa mới chuyển hóa thành giá trị kinh tế và quay trở lại nuôi dưỡng văn hóa.

Ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết và cấp bách

Từ yêu cầu khách quan của thực tiễn và đòi hỏi của quá trình phát triển, việc xây dựng, ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết và cấp bách. Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng luật xuất phát từ ba yêu cầu lớn.

Thứ nhất là yêu cầu thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng.

Thứ hai, công nghiệp văn hóa toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác tài sản trí tuệ. Nếu chậm ban hành khung pháp lý, Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội và đánh mất lợi thế cạnh tranh vào các quốc gia đi trước.

Bên cạnh đó, các điều kiện để xây dựng luật đã cơ bản chín muồi.

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Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là bước đi cấp thiết để phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới.

Dự án Luật dự kiến tập trung vào các chính sách lớn tài sản trí tuệ văn hóa, hạ tầng công nghiệp văn hóa, nhân lực và nhân tài, thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút đầu tư nước ngoài. Cách tiếp cận xuyên suốt là theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp và người sáng tạo làm trung tâm, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, người sáng tạo và các tầng lớp nhân dân tích cực góp ý, hiến kế cho dự án Luật, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 8/2026 để kịp trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo đúng tiến độ.

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là bước đi cấp thiết để phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thu An
#Nội dung Luật Phát triển công nghiệp văn hóa #lấy ý kiến Luật Phát triển công nghiệp văn hóa #Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

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