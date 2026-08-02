Người Việt Nam mang Cờ Tổ quốc đến hai địa cực của Trái Đất

TPO - 11 giờ 59 phút ngày 1/8/2026, sau gần sáu ngày lênh đênh giữa biển băng Bắc Băng Dương, con tàu phá băng Le Commandant Charcot hú còi, nháy đèn, báo hiệu chúng tôi đã chạm tới 90° Bắc - Cực Bắc Địa lý.

Đó là một khoảnh khắc đặc biệt khó diễn tả. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được hiện diện tại nơi tất cả các kinh tuyến của Trái Đất hội tụ, nơi mọi hướng đi đều là hướng Nam, nơi trục quay của hành tinh đi qua và chỉ cần bước vài bước quanh một điểm, con người có thể nói rằng mình vừa "đi một vòng quanh thế giới".

Gió buốt, tuyết bay lất phất. Một màu trắng mênh mang của băng biển hòa cùng sắc xanh thẫm của Bắc Băng Dương. Dưới chân là những âm thanh lách tách của băng đang dịch chuyển, nứt vỡ theo nhịp vận động của đại dương.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giữa cái lạnh khắc nghiệt của vùng cực, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Khác với Cực Nam, dưới chân chúng tôi không phải đất liền mà là đại dương sâu thẳm được phủ bởi lớp băng biển luôn chuyển động theo gió và dòng hải lưu. Vì thế, Cực Bắc Địa lý không có một cột mốc cố định. Tọa độ 90° Bắc vẫn không thay đổi, nhưng lớp băng nơi con người đứng liên tục trôi dạt và chỉ có thể xác định chính xác bằng hệ thống định vị của con tàu.

Chính sự chuyển động không ngừng ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về sự vận động của tự nhiên. Thiên nhiên không đứng yên, Trái Đất không đứng yên và con người cũng luôn thay đổi trên hành trình của mình.

Chúng tôi đến đây không phải để chinh phục thiên nhiên, bởi trước thiên nhiên, con người luôn nhỏ bé. Chúng tôi đến để được chứng kiến một trong những tọa độ đặc biệt nhất của hành tinh, để hiểu thêm về Trái Đất, về những hệ sinh thái mong manh ở vùng cực và về trách nhiệm gìn giữ ngôi nhà chung của nhân loại.

Trước đó, chúng tôi đã đặt chân tới 90° Nam - Cực Nam Địa lý. Hôm nay là điểm đối diện của địa cầu - 90° Bắc. Hai điểm cực nằm ở hai đầu thế giới nhưng cùng nhắc con người một điều: thiên nhiên luôn rộng lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

Trong hành trình ấy, lá Cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay giữa vùng băng giá của Bắc Băng Dương không chỉ là niềm tự hào của mỗi thành viên trong đoàn, mà còn là dấu ấn của những người Việt Nam mang khát vọng khám phá, hội nhập và chinh phục những giới hạn mới bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Từ Cực Bắc Địa lý, tôi muốn gửi tới các bạn trẻ Việt Nam một niềm tin rằng mỗi người đều có một "điểm cực" của riêng mình. Đó có thể không phải là 90° Bắc hay 90° Nam, mà là một mục tiêu trong học tập, nghiên cứu, lao động, kinh doanh hay cuộc sống.

Khát vọng sẽ chỉ trở thành hiện thực khi được nuôi dưỡng bằng tri thức, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng học hỏi. Không có hành trình nào dễ dàng, nhưng cũng không có giới hạn nào là bất biến đối với những người dám ước mơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Cực Bắc Địa lý, ngày 1/8/2026