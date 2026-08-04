Chấn chỉnh âm nhạc lệch chuẩn

TP - Sau khi làm việc với đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tiếp thu ý kiến đóng góp từ khán giả, rapper MCK đã gỡ toàn bộ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp trong album mới phát hành HVL. Hành động này chính là cách khắc phục sai sót thường thấy hiện nay ở những sản phẩm bị “tuýt còi”.

Thay vì động viên “thần tượng” sửa sai, một bộ phận khán giả lại bày tỏ sự bất bình, luyến tiếc khi những bài hát thô tục bị gỡ bỏ, thậm chí họ đã kịp sao chép chúng để tung lên mạng, tiếp tục phổ biến những ca khúc có ngôn ngữ lệch chuẩn.

Nhạc tục để… ra biển lớn?

Không khó để tìm thấy bài Tây Thi, một trong những ca khúc với phần lời tục tĩu (được thể hiện bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh) trong album HVL. Tây Thi khẳng định cái tôi của một người nổi tiếng đang sống trong hào quang cùng quan niệm về phong cách người chơi, chất chơi lệch lạc.

Bất chấp lệnh “tuýt còi” từ cơ quan chức năng, một kênh YouTube đã đăng lại Tây Thi, trong 2 ngày đã hút gần 20.000 lượt xem. Chủ kênh còn nhận được rất nhiều lời ủng hộ từ một bộ phận khán giả vì đã phổ biến sản phẩm đã bị gỡ bỏ. Họ kêu gọi chủ kênh đừng xóa sản phẩm này. Đáng nói, không chỉ một kênh YouTube đăng lại Tây Thi.

Không cần phải xem và nghe hết HVL, chỉ cần đọc tên một số ca khúc, những khán giả yêu âm nhạc lành mạnh đã thấy khó chấp nhận. Trong tâm thư xin lỗi khán giả, MCK giãi bày, khi thực hiện album HVL mong muốn của anh là “được cống hiến cho nền âm nhạc và nghệ thuật nước nhà, sao cho đạt được thành tích tốt nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế”. Anh cũng thông báo HVL từng đạt được thứ hạng 4 album toàn cầu cùng nhiều thành tích khích lệ khác.

Thành tích vẫn không thể dùng để bao biện cho việc sử dụng ngôn từ tục tĩu, tuyên truyền chất chơi lệch lạc đi trái với văn hóa của người Việt. Rap Việt cần có “chuẩn”, không thể hòa nhập rồi hòa tan khi ra biển lớn.

Màn kết hợp giữa MCK (trái) và Đàm Vĩnh Hưng (phải) vừa gây sốt mạng xã hội.

MCK thừa nhận cú “tuýt còi” từ cơ quan chức năng giúp anh có bài học sâu sắc và hoàn thiện mình hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Nhưng dưới tâm thư khá dài của MCK đăng tải công khai trên Facebook, nhiều khán giả để lại bình luận quá khích, bênh vực thần tượng của mình, phản đối ý kiến của cơ quan chức năng.

Trước làn sóng bảo vệ thần tượng một cách lệch lạc, chính MCK lại vừa lên tiếng, đề nghị khán giả và cộng đồng người hâm mộ, người theo dõi MCK “ngừng đưa ra những đánh giá tiêu cực hoặc có động thái hướng đến các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan, làm ảnh hưởng đến bản chất sự việc và có thể cấu thành những hành vi vi phạm pháp luật không đáng có”.

MCK tuyên bố trong HVL - 3600 Album Trailer: “Đây là tiếng nói của thế hệ”. Ca từ tục tĩu cần chỉnh sửa, tuyên bố này cũng cần chỉnh sửa. Dù nổi tiếng, tiếng nói của MCK cũng không thể đại diện cho “tiếng nói của thế hệ”. Đề cao cái tôi thái quá, ảo tưởng sức mạnh đang là “bệnh” ở không ít rapper Việt.

Chỉ “tuýt còi” vẫn chưa đủ sức răn đe

Những năm gần đây những sản phẩm âm nhạc bị “tuýt còi” vì ca từ, hình ảnh phản cảm, thô tục không hiếm. Hồi tháng 4, MV Truth or Dare của Jun Phạm vừa bị phản ứng vì hình ảnh gợi dục, phản cảm. Ba tháng sau, lại đến MCK phải tự nguyện gỡ bỏ 19 ca khúc trong album. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, các nghệ sĩ đều bày tỏ sự ăn năn và khắc phục lỗi bằng cách gỡ bỏ sản phẩm.

Đáng ra, những nghệ sĩ phải nhận thấy hồi chuông cảnh tỉnh từ những sản phẩm bị “tuýt còi” của đồng nghiệp. Nhưng ca từ tục tĩu, hình ảnh phản cảm trong sản phẩm âm nhạc vẫn tiếp tục ra đời, làm vẩn đục bầu không khí âm nhạc ở ta. Âm nhạc thiếu lành mạnh vẫn sinh sôi bởi còn có một bộ phận khán giả cổ xúy, coi nó như một con đường để hòa nhập với thị trường âm nhạc quốc tế. Một số khán giả cho rằng, sau khi bị “tuýt còi” chủ nhân của những sản phẩm âm nhạc có ca từ, hình ảnh tục tĩu, chỉ cần viết tâm thư xin lỗi và gỡ bỏ sản phẩm ấy là xong thì vẫn chưa có tính răn đe.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho rằng, dù chỉ là một bộ phận khán giả cổ vũ sự tục tĩu đã tìm đến những sản phẩm ca nhạc có yếu tố tục để thỏa mãn sở thích thì vẫn cần phải xử lý nghiêm khắc với những người tạo ra nguồn âm nhạc không lành mạnh. “Nên phạt nặng như đã từng treo micro của một ngôi sao ca nhạc suốt nhiều tháng. Không được gặp khán giả, không có nguồn thu thì lập tức nghệ sĩ đã hoặc đang có ý định sáng tác lệch chuẩn sẽ tự giác dừng lại”, ông nói.

Jun Phạm tái xuất ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau ca khúc gây tranh cãi phải gỡ bỏ.

Cuối năm 2018, Ðen Vâu kết hợp với Vũ, Thành Ðồng tung MV Anh đếch cần gì nhiều ngoài em gây tranh cãi ở tên bài hát. Ngay từ thời điểm ấy đã có nhiều người đặt câu hỏi: Có nên đưa ngôn từ suồng sã của đời thường vào ca khúc hay không? Hiện nay MV Anh đếch cần gì nhiều ngoài em đã cán mốc hơn 85 triệu lượt xem nhưng Ðen không còn tung những sản phẩm âm nhạc với phần ca từ gây tranh luận nữa. Âm nhạc với phần ca từ bị đánh giá phản cảm, thô tục ngày càng biến tướng, trở nên tục hơn rất nhiều so với tên ca khúc của Ðen cách đây nhiều năm.

Tại sao lại xuất hiện xu hướng viết tục, sử dụng hình ảnh tục trong sản phẩm âm nhạc? Nhạc sĩ Dương Trường Giang nói: “Theo tôi, việc sử dụng ca từ đẹp đẽ hay lệch chuẩn hoàn toàn xuất phát từ sự lựa chọn của nghệ sĩ. Việc xây dựng hình ảnh của nghệ sĩ như thế nào trong mắt công chúng hoàn toàn dựa vào ngôn từ và tính chất của tác phẩm mà nghệ sĩ thể hiện”.

Lại có những người bào chữa cho những nghệ sĩ xuất thân từ giới underground - thường gai góc, nổi loạn hơn. Dương Trường Giang nhìn nhận: “Âm nhạc có nhiều dòng nhạc và nhiều đối tượng công chúng. Nhưng nghệ sĩ với tư cách người của công chúng thì chỉ nên có một. Đó là những người dùng chất nghệ để phản ánh thực trạng xã hội, lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp hoặc rất nhiều những vấn đề khác. Điểm chung là góp phần báo động những nhức nhối và đóng góp những góc nhìn để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là căn cốt của nghệ sĩ dù ở dòng nhạc hay trường phái nào”.