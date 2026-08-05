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Psy nhí 'Gangnam Style' có mẹ là người Việt Nam

Trạch Dương

TPO - Hwang Min Woo, cậu bé từng xuất hiện bên cạnh Psy trong MV "Gangnam Style" đã 21 tuổi, tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ. Anh cho biết chịu nhiều áp lực khi người mẹ Việt Nam bị công kích trên mạng.

Hwang Min Woo vừa xuất hiện trong chương trình Dongchimi của đài MBN, Hàn Quốc. Sau 14 năm kể từ khi Gangnam Style phát hành, diện mạo trưởng thành của nam ca sĩ nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trong chương trình, Hwang Min Woo nhắc lại cơ duyên góp mặt trong MV nổi tiếng của Psy. Theo nam ca sĩ, lời mời được gửi đến chỉ khoảng 2-3 ngày trước thời điểm ghi hình.

“Khi đó, Psy bảo tôi đứng bên cạnh và nhảy tự do. Phần vũ đạo xuất hiện như vậy. Lúc ấy, tôi thậm chí không biết Psy là ai và cũng chưa hiểu MV là gì”, Hwang Min Woo kể.

Cậu bé 8 tuổi xuất hiện trong những giây đầu của Gangnam Style, mặc vest, đeo kính và thực hiện các động tác mô phỏng Psy. Dù thời lượng không dài, hình ảnh được khán giả ghi nhớ khi ca khúc trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm 2012.

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Ngoại hình hiện tại của "Psy nhí" Hwang Min Woo.

Hwang Min Woo được gọi bằng biệt danh “Psy nhí”. Anh chia sẻ từng đến 13 quốc gia biểu diễn nhờ sức ảnh hưởng của MV. Danh tiếng đến sớm kéo theo áp lực, chưa đủ tuổi để hiểu và đối diện. Phản ứng của công chúng thay đổi khi hiệu ứng từ Gangnam Style giảm xuống. Một số người đặt câu hỏi anh tiếp tục dựa vào danh xưng “Psy nhí” trong bao lâu.

Nam ca sĩ nói những nhận xét cá nhân không phải điều khiến anh tổn thương nhất. Hwang Min Woo sinh năm 2005, có bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Việt Nam. Khi thông tin về gia đình anh được chú ý, mẹ của Psy nhí trở thành mục tiêu của bình luận mang tính công kích.

“Cách xã hội nhìn nhận gia đình đa văn hóa chưa cởi mở như hiện tại. Tôi có thể chịu được những lời chỉ trích, nhưng có người viết về mẹ tôi bằng những lời lẽ nặng nề đến mức tôi không thể nhắc lại”, anh chia sẻ.

Hwang Min Woo nói anh hối hận vì lựa chọn hoạt động trong ngành giải trí. Anh lo sự nổi tiếng của mình khiến người thân chịu tổn thương không đáng có. “Có lúc tôi tự hỏi liệu mình trở thành người nổi tiếng có phải là một quyết định sai lầm hay không”, nam ca sĩ nói thêm.

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Hwang Min Woo từng được mệnh danh là Psy nhí.

Những bình luận kỳ thị liên quan xuất thân của Hwang Min Woo được truyền thông Hàn Quốc đề cập từ năm 2013. Thời điểm đó, vụ việc gây chú ý do vấn đề gia đình đa văn hóa, con lai Hàn Việt đang được xã hội quan tâm.

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng tâm lý, Hwang Min Woo tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Anh cho rằng trải nghiệm từ nhỏ giúp bản thân vững vàng hơn trước áp lực dư luận.

Trước khi được biết đến với Gangnam Style, Hwang Min Woo từng tham gia chương trình Star King và Korea’s Got Talent. Năm 2013, anh chính thức ra mắt với sản phẩm Show + Time, sau đó phát hành thêm một số ca khúc và chuyển hướng sang dòng nhạc trot.

Năm 2023, Hwang Min Woo giới thiệu ca khúc Oppa. Anh tham gia viết lời, sáng tác và xây dựng vũ đạo, nỗ lực thể hiện màu sắc cá nhân thay vì chỉ gắn với hình ảnh thời thơ ấu.

Tháng 2/2024, Hwang Min Woo tốt nghiệp khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul. Anh tham gia các sân khấu và chương trình về nhạc trot tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ thường xuyên đồng hành cùng em trai Hwang Min Ho.

Ở tuổi 21, Hwang Min Woo có nhiều khác biệt so với cậu bé từng nhảy bên cạnh Psy. Anh vẫn được khán giả nhớ đến với biệt danh “Psy nhí”, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng trong dòng nhạc trot.

Trạch Dương
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