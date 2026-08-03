Đế chế DatVietVAC mở đăng ký IPO từ 5/8, dự kiến vốn hóa 6.105 tỷ đồng

Từ ngày 5/8-7/9, Công ty cổ phần (CTCP) DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức mở sổ đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Doanh nghiệp đồng thời triển khai chương trình đặc quyền có tổng giá trị lên đến 25 tỷ đồng, kết nối nhà đầu tư với hệ sinh thái IP thông qua vé President's Lounge, SVIP tại các concert và nhiều trải nghiệm giải trí độc quyền.

Đăng ký mua IPO DatVietVAC từ 5/8

Thương vụ IPO ông lớn gameshow Việt Nam DatVietVAC mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 5/8. Với quy mô chào bán 611 tỷ đồng ở mức giá cố định 54.800 đồng/cổ phiếu, đây là cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân đồng hành cùng đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp nội dung và giải trí tại Việt Nam. DatVietVAC đang đứng sau nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Anh trai say hi, chiếm 27% thị phần mảng tư vấn và đặt mua quảng cáo truyền hình trong nước ngay trước thềm niêm yết.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của tập đoàn nâng lên mức 1.114 tỷ đồng (tương đương 111,418,000 cổ phiếu lưu hành). Tại mức giá chào bán này, quy mô vốn hóa của DatVietVAC dự kiến đạt 6.105 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua từ ngày 5/8/2026 đến 16h00 ngày 7/9/2026. Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 8-9/9/2026. Nhà đầu tư có thời gian từ 10-17/9/2026 để nộp tiền mua cổ phiếu.

Các tổ chức phân phối cổ phiếu DatVietVAC.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu thông qua ứng dụng của Vietcap và Techcombank Securities (TCBS), website chính thức của chương trình hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, các đại lý phân phối thông báo kết quả mua cổ phiếu và thực hiện hoàn trả phần tiền chưa sử dụng (nếu có) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận giải tỏa tài khoản phong tỏa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu sẽ được bàn giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Nhà đầu tư cá nhân tham gia sớm đợt IPO DatVietVAC có cơ hội nhận ưu đãi với tổng giá trị lên tới 25 tỷ đồng, áp dụng cho các nhà đầu tư đăng ký sớm, hợp lệ và được phân bổ thành công số lượng cổ phiếu theo điều kiện của chương trình.

Khác với các chương trình ưu đãi truyền thống, DatVietVAC lựa chọn kết nối trực tiếp trải nghiệm giải trí với hoạt động đầu tư. Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng giá trị cho nhà đầu tư mà còn phản ánh định hướng phát triển mô hình Direct-to-Consumer (D2C) thông qua hệ sinh thái IP và cộng đồng người hâm mộ.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký sớm nhận tổng ưu đãi lên đến 25 tỷ đồng.

Hành trình 30 năm dẫn đầu làn sóng giải trí tại Việt Nam

Thành lập từ năm 1994, DatVietVAC là doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm, DatVietVAC từng bước dịch chuyển thành Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí sở hữu thương hiệu, vị thế, thị phần hàng đầu trên thị trường.

DatVietVAC có thế mạnh về sản xuất các chương trình có bản quyền quốc tế. Từ năm 2024, DatVietVAC chuyển chiến lược tạo nên các chương trình nguyên bản của Việt Nam (100% Original Vietnam).

Theo Báo cáo tài chính quy ước (Pro-forma) năm 2025 được KPMG soát xét, DatVietVAC ghi nhận 3.196 tỷ đồng doanh thu thuần, 379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và ROE trên 40%, thuộc nhóm doanh nghiệp có hiệu quả sinh lời cao trong ngành truyền thông - giải trí châu Á. Năm 2026, mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 420 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025.

DatVietVAC đứng sau nhiều chương trình ăn khách, trong đó có Anh trai say hi, Em xinh say hi.

Với mục tiêu tăng trưởng 15%/năm, công ty hướng đến 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào 2030. So với các doanh nghiệp truyền thông giải trí trên thị trường, quy mô doanh thu và lợi nhuận của DatVietVAC lớn gấp nhiều lần do mô hình kinh doanh sở hữu tài sản trí tuệ (IP).

Trong 6 năm qua, Công ty đã trả khoảng 1.000 tỷ đồng cổ tức. Vốn chủ sở hữu hiện khoảng 1.028 tỷ đồng, lợi nhuận 380 tỷ đồng, tương đương ROE khoảng 40%. Mô hình kinh doanh khai thác tài sản trí tuệ vô hình tạo dòng tiền rất tốt. Năm 2026 dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2026 (dự kiến thực hiện trong quý IV/2026).

Ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC - cho biết lợi thế của công ty là sở hữu network với 95% nghệ sĩ tại Việt Nam, độc quyền 100 nghệ sĩ. DatVietVAC còn sở hữu hệ thống phát hành nội dung lớn với 270 triệu người theo dõi, 11.000 giờ nội dung sản xuất hàng năm. DatVietVAC có công ty quảng cáo lớn nhất thị trường, đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm.

Trọng tâm trong giai đoạn tới là mở rộng đối tượng khán giả và tối ưu nguồn thu từ người hâm mộ (fandom monetization), hướng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ khán giả. Khi thiết lập được kết nối trực tiếp với người dùng thông qua các nền tảng fandom, công ty có thể mở rộng các nguồn thu dựa trên việc khai thác thương mại nghệ sĩ.

Mục tiêu IPO của DatVietVAC nhằm chuẩn hóa các tiêu chuẩn quản trị công ty theo hướng minh bạch quốc tế, gia tăng uy tín thương hiệu, qua đó tối ưu các kênh huy động vốn dài hạn trên thị trường tài chính, đồng thời tạo động lực tăng trưởng và gắn bó cho đội ngũ nhân sự.