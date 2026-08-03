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Kinh tế

Hạ Long Canfoco mời Nhà phân phối tham quan nhà máy sau khi tái sản xuất

PV

Sau khi vận hành nhà máy sản xuất trở lại, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tổ chức chương trình tham quan, giới thiệu và trao đổi những thay đổi trong quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng tới các đơn vị phân phối sản phẩm nhằm minh bạch thông tin.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để rà soát, củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và các điều kiện sản xuất, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco) đã tái triển khai hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hải Phòng từ tháng 6/2026.

Đại diện lãnh đạo Hạ Long Canfoco cho biết, quá trình khôi phục hoạt động, bên cạnh việc hoàn thiện các điều kiện sản xuất, Công ty xác định việc tăng cường đối thoại, minh bạch thông tin và tạo điều kiện để khách hàng, đối tác trực tiếp tìm hiểu hoạt động thực tế của Nhà máy là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cuối tháng 7, Công ty tổ chức chương trình tham quan nhà máy với sự tham gia của đại diện 10 Nhà phân phối đến từ nhiều tỉnh thành.

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Các nhà phân phối tham quan Nhà máy Hạ Long Canfoco tại Hải Phòng.

Tại chương trình, Công ty đã giới thiệu những thay đổi của Nhà máy sau quá trình rà soát và tái tổ chức hoạt động; cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và sản xuất; đồng thời lắng nghe ý kiến từ đại diện các đơn vị phân phối để tiếp tục hoàn thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các Nhà phân phối đã trực tiếp tham quan các khu vực chính trong dây chuyền sản xuất, gồm: kiểm soát người và hàng hóa trước khi vào khu vực sản xuất; khu vực tiếp nhận và quản lý nguyên liệu; quy trình sản xuất và các điểm kiểm soát chất lượng; hệ thống truy xuất, kiểm soát nội bộ và các giải pháp tăng cường giám sát trong sản xuất.

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Công nhân làm việc bên trong Nhà máy Đồ hộp Hạ Long.

Đại diện lãnh đạo Công ty cũng chia sẻ với các nhà phân phối về việc hoàn thiện điều kiện nhà xưởng, dây chuyền sản xuất; kiện toàn hệ thống kiểm soát chất lượng theo hướng nhiều lớp; quy trình lựa chọn, đánh giá và giám sát nhà cung cấp; ứng dụng thêm các công cụ hỗ trợ giám sát tại những công đoạn quan trọng.

Theo Công ty, chuyến tham quan không chỉ nhằm cung cấp thêm thông tin về quá trình tái triển khai sản xuất, mà quan trọng hơn là để các Nhà phân phối trực tiếp quan sát điều kiện vận hành, các lớp kiểm soát và cách đội ngũ Nhà máy tuân thủ quy trình, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua tài liệu hoặc trao đổi.

Đại diện một Nhà phân phối tại Hải Phòng, ông Nguyễn Thanh Tùng, cho biết: “Qua chuyến tham quan, chúng tôi đã trực tiếp quan sát điều kiện nhà xưởng, quy trình kiểm soát và tinh thần làm việc nghiêm túc của đội ngũ Hạ Long Canfoco. Những gì được chứng kiến giúp chúng tôi thêm tin tưởng và kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác ổn định, lâu dài trong thời gian tới.”

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Các nhà phân phối tham quan gian trưng bày sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Hạ Long Canfoco cho biết sẽ tiếp tục duy trì trao đổi với hệ thống phân phối, lắng nghe phản hồi từ thị trường và từng bước củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở chất lượng, minh bạch và trách nhiệm.

PV
#Hải Phòng #Đồ hộp Hạ Long #thực phẩm #sản xuất kinh doanh

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