Gia đình chủ tịch liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu, DIC Corp làm ăn ra sao?

TPO - Nửa đầu năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu gần 758 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 133 tỷ đồng, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026, DIC Corp mới hoàn thành 24% so với kế hoạch năm.

Tuần qua, VN-Index tăng 49,67 điểm lên mức 1.735,78 điểm. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 271,25 điểm, giảm 1,74 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 70,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.438 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 4,73 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 101 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 0,97 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 14 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 27-31/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 76,2 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.554 tỷ đồng.

Chỉ hoàn thành 24% kế hoạch năm

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - tiếp tục bị bán giải chấp 5.201.800 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 3,41% vốn điều lệ. Giao dịch bán giải chấp thực hiện từ ngày 27 - 30/7.

Nửa đầu năm 2026, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu.

Cũng trong thời gian trên, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Cường - bị bán giải chấp 1.256.200 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 1,08% vốn điều lệ. Từ ngày 27-29/7, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và là em gái ông Cường - bị bán giải chấp 1.650.300 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0,79% vốn điều lệ.

Như vậy, từ ngày 27-30/7, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp bị bán giải chấp 8.108.300 cổ phiếu DIG. Trước đó, nửa đầu năm 2026, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu.

Tại thời điểm 31/12/2025, DIC Corp chỉ có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Hùng Cường sở hữu 8,61% vốn điều lệ, còn lại 91,39% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, DIC Corp hiện không còn cổ đông lớn, 100% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Trong quý II năm nay, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 613 tỷ đồng (tăng 123% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 143 tỷ đồng (tăng gần 175% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 39% về 6,9%.

Nửa đầu năm 2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu gần 758 tỷ đồng (tăng 77% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 133 tỷ đồng (tăng gần 19 lần so với cùng kỳ). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026, DIC Corp mới hoàn thành 24% so với kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của DIC Corp đạt gần 20.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tương đương gần 32% tổng tài sản. Trong đó, dự án Nam Vĩnh Yên có giá trị dở dang lớn nhất với hơn 2.200 tỷ đồng. Tiếp theo là chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point với hơn 1.240 tỷ đồng, Khu dân cư P4 Hậu Giang khoảng 1.110 tỷ đồng và Khu du lịch Long Tân gần 1.070 tỷ đồng. Bốn dự án này chiếm hơn 86% tổng hàng tồn kho.

Tổng nợ phải trả của DIG tăng lên hơn 10.300 tỷ đồng. Tiền khách hàng đặt chỗ mua bất động sản đã tăng từ khoảng 1.520 tỷ đồng lên hơn 4.720 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng. Cộng với gần 2.900 tỷ đồng người mua trả tiền trước, DIC Corp đang nắm giữ khoảng 7.620 tỷ đồng vốn từ khách hàng.

Vinamilk đạt lợi nhuận quý kỷ lục

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu đạt hơn 18.855 tỷ đồng (tăng gần 13% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 3.184 tỷ đồng (tăng gần 28%). Đây là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay của Vinamilk.

Vinamilk đạt lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinamilk đạt tổng doanh thu hợp nhất 35.034 tỷ đồng (tăng gần 18%), lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.913 tỷ đồng (tăng 37%), lợi nhuận sau thuế hơn 5.642 tỷ đồng (tăng 38%). Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành gần 53% mục tiêu doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Vinamilk cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu là do doanh thu thuần tăng từ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu. Thêm vào đó, VNM gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng và biên lợi nhuận tốt hơn, góp phần cải thiện hiệu quả lợi nhuận gộp, đóng góp từ các công ty thành viên và việc kiểm soát chi phí.

Tính đến cuối quý II vừa qua, tổng tài sản VNM đạt gần 57.452 tỷ đồng, tăng gần 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày đáo hạn đạt hơn 21.967 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 18% lên mức 7.768 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng hơn 15% lên mức 21.424 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37% tổng nguồn vốn.