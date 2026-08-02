Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (2/8), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 141 triệu đồng/lượng. Dù thị trường không còn những phiên giảm sốc như trước, nhưng nhà đầu tư mua vàng trong ngắn hạn vẫn chịu thua lỗ đáng kể, do giá đi xuống và khoảng cách giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức rất cao.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với sáng qua. So với đầu tuần, giá bán đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao 4 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc một người mua vàng miếng SJC ở đầu tuần, nếu bán ra ngay vào thời điểm hiện tại sẽ "lỗ kép" 6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng nhẫn giảm khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng. Hiện vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI và Phú Quý giao dịch quanh 137-141 triệu đồng/lượng.

tp-2.jpg
Nhà đầu tư vàng lỗ nặng trong vòng 1 tuần qua (ảnh: Như Ý).

Diễn biến này cho thấy đầu tư vàng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần giá vàng điều chỉnh nhẹ, nhà đầu tư đã phải gánh khoản lỗ lớn do mức chênh lệch mua - bán vẫn neo ở ngưỡng cao. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động theo các thông tin về chính sách tiền tệ và diễn biến kinh tế toàn cầu, việc "lướt sóng" vàng gần như không còn nhiều cơ hội sinh lời.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với chiến lược mua bán ngắn hạn. Ngoài xu hướng giá thế giới, vàng trong nước còn chịu tác động từ yếu tố cung - cầu và mức chênh lệch mua - bán do doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết. Vì vậy, ngay cả khi giá vàng không giảm sâu, người mua vẫn có thể thua lỗ nếu bán ra trong thời gian ngắn.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.338 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.470 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), thấp hơn giá bán trong hệ thống ngân hàng.

Ngọc Mai
#giá vàng #đầu tư vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #lỗ vàng #thị trường vàng #tỷ giá USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe