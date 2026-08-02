Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

TPO - Sáng nay (2/8), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 141 triệu đồng/lượng. Dù thị trường không còn những phiên giảm sốc như trước, nhưng nhà đầu tư mua vàng trong ngắn hạn vẫn chịu thua lỗ đáng kể, do giá đi xuống và khoảng cách giữa giá mua - bán vẫn duy trì ở mức rất cao.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với sáng qua. So với đầu tuần, giá bán đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao 4 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc một người mua vàng miếng SJC ở đầu tuần, nếu bán ra ngay vào thời điểm hiện tại sẽ "lỗ kép" 6 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng nhẫn giảm khoảng 2-2,5 triệu đồng/lượng. Hiện vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI và Phú Quý giao dịch quanh 137-141 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư vàng lỗ nặng trong vòng 1 tuần qua (ảnh: Như Ý).

Diễn biến này cho thấy đầu tư vàng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ cần giá vàng điều chỉnh nhẹ, nhà đầu tư đã phải gánh khoản lỗ lớn do mức chênh lệch mua - bán vẫn neo ở ngưỡng cao. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động theo các thông tin về chính sách tiền tệ và diễn biến kinh tế toàn cầu, việc "lướt sóng" vàng gần như không còn nhiều cơ hội sinh lời.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với chiến lược mua bán ngắn hạn. Ngoài xu hướng giá thế giới, vàng trong nước còn chịu tác động từ yếu tố cung - cầu và mức chênh lệch mua - bán do doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết. Vì vậy, ngay cả khi giá vàng không giảm sâu, người mua vẫn có thể thua lỗ nếu bán ra trong thời gian ngắn.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.338 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.470 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), thấp hơn giá bán trong hệ thống ngân hàng.