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Giá vàng tiếp tục tăng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (31/7), giá vàng trong nước tăng ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên quanh mốc 143 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng bật tăng hơn 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 143,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, vàng nhẫn SJC niêm yết 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý có giá 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139 - 142 triệu đồng/lượng…

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Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.084 USD/ounce, tăng 44 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.338 đồng/USD, tăng 18 đồng so với sáng qua và tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng lại quay đầu giảm. Theo đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.090 - 26.470 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng mua vào và 50 đồng bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 đồng/USD (mua - bán), giảm 50 đồng chiều mua vào và 40 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Đáng chú ý, giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn tới 190 đồng so với giá bán tại Vietcombank. Diễn biến này cho thấy chênh lệch giữa hai thị trường đã đảo chiều so với giai đoạn trước, khi giá USD tự do thường cao hơn đáng kể so với ngân hàng do nhu cầu ngoại tệ lớn.

Việc USD tự do thấp hơn giá bán tại ngân hàng phản ánh nguồn cung ngoại tệ trên thị trường phi chính thức khá dồi dào, trong khi nhu cầu giao dịch không quá căng thẳng. Các ngân hàng vẫn duy trì mức giá bán cao để bù đắp chi phí và đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ hợp pháp của khách hàng.

Ngọc Mai
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