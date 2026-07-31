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Nhiều doanh nghiệp thua lỗ

Duy Quang

TPO - Vinasun ghi nhận lỗ hơn 20 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương lỗ gần 8 tỷ đồng kéo lỗ luỹ kế hơn 28 tỷ đồng, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội có lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 9 tỷ đồng, Công ty CP Sợi Thế Kỷ lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng, Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia cũng lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) ghi nhận doanh thu hơn 194 tỷ đồng trong quý II/2026 (giảm khoảng 10% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 20 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gần 10 tỷ đồng.

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Vinasun ghi nhận lỗ gần 14 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24 tỷ đồng. Ảnh: VNS.

Luỹ kế nửa đầu năm nay, Vinasun ghi nhận doanh thu hơn 419 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế lỗ gần 14 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Vinasun giảm hơn 3% so với đầu năm, tương ứng giảm gần 58 tỷ đồng về 1.715 tỷ đồng. Tổng nợ vay của Vinasun giảm 6% so với đầu năm, về 467 tỷ đồng và bằng 42% tổng vốn chủ sở hữu.

Quý II năm nay, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE - mã chứng khoán: BCE) đạt doanh thu hơn 288 tỷ đồng (tăng gần 145% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,5 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, Becamex BCE ghi nhận doanh thu hơn 351 tỷ đồng (tăng 176% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 47 triệu đồng. Với việc lỗ trong nửa đầu năm 2026, Becamex BCE xoá toàn bộ lãi luỹ kế, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 28 tỷ đồng, bằng gần 7% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, Becamex BCE ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 623 tỷ đồng so với cùng kỳ dương gần 34 tỷ đồng. Đây là mức âm kỷ lục kể từ năm 2011 tới nay. Cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 52 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 391 tỷ đồng - chủ yếu tăng vay nợ.

Tương tự, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) kết thúc quý II chỉ mang về doanh thu thuần gần 5 tỷ đồng (giảm 94% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 14 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, NHA ghi nhận doanh thu hơn 19 tỷ đồng, giảm 89% và lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản NHA thời điểm cuối quý II/2026 hơn 1.281 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

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STK lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng trong quý II/2026, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 7 tỷ đồng. Ảnh: STK.

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK) ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý II. Cụ thể, STK ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 400 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng hơn 6 lần lên 53 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp 60% lên hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả, STK lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 7 tỷ đồng. Như vậy, STK đã lỗ 2 quý liên tiếp trong năm 2026.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của STK đạt 663 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế gần 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 29 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC) ghi nhận doanh thu thuần quý II gần 33 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ), lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng hơn 10 tỷ đồng.

RIC lý giải World Cup 2026 đã thu hút dòng tiền giải trí toàn cầu, khiến nhóm khách lớn phân tán ngân sách và giảm số lần đến casino. Tuy nhiên, RIC lỗ liên tiếp từ năm 2019-2024. Riêng năm 2025, RIC có doanh thu hơn 157 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt gần 7 tỷ đồng.

Duy Quang
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