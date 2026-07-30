Vinhomes Sài Gòn Park - 'dễ đầu tư, dễ thanh khoản, dễ tăng giá'

Không phải ngẫu nhiên hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh từ nhiều đơn vị phân phối lớn đồng loạt tham gia cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Thương hiệu Vinhomes Sài Gòn Park ngay từ ngày khởi động, 29/7. Với giới môi giới giàu kinh nghiệm, sự hào hứng dành cho một dự án luôn phản ánh niềm tin vào khả năng hấp thụ của thị trường, đồng thời là tín hiệu cho thấy sức hút của sản phẩm đối với cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Khí thế “rực lửa” của sàn đấu quy mô phản chiếu sức hút của thị trường

Sự kiện “Road to the Elite” diễn ra ngày 29/7 không đơn thuần là lễ phát động một cuộc thi. Không khí sôi động với hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh tham gia đã phản ánh kỳ vọng rất lớn mà thị trường đang đặt vào Vinhomes Sài Gòn Park.

Trong lĩnh vực bất động sản, các đơn vị phân phối luôn có sự chọn lọc rất kỹ khi quyết định dành nguồn lực truyền thông và bán hàng cho một dự án. Chỉ những sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố về pháp lý, quy hoạch, tiến độ, chính sách và tiềm năng thị trường mới đủ sức tạo nên sự đồng thuận lớn từ đội ngũ kinh doanh.

Đó cũng là lý do cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Thương hiệu Vinhomes Sài Gòn Park nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Sự kiện “Road to the Elite” bùng nổ với khí thế máu lửa của hơn 1.000 “chiến binh” kinh doanh

Bà Lê Phạm Tử Mi, đại diện Minh Minh Group, cho rằng chương trình vừa tạo động lực cho đội ngũ tư vấn, vừa góp phần lan tỏa những giá trị khác biệt của đại đô thị quy mô 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM đến đông đảo khách hàng.

“Điều quan trọng hơn là chúng tôi có đủ niềm tin vào sản phẩm để sẵn sàng giới thiệu tới khách hàng”, bà Mi chia sẻ.

Theo các đơn vị phân phối, sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park đến từ việc dự án xuất hiện đúng thời điểm khu Tây Bắc TP.HCM chuyển mình bước vào chu kỳ phát triển mới nhưng vẫn thiếu vắng một đại đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình all-in-one.

Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, dự án còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích hiếm có với trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, công viên chủ đề quy mô lớn cùng quần thể giáo dục khoảng 150 ha - nền tảng để hình thành một đại đô thị tri thức quốc tế hiện đại đầu tiên tại TP.HCM.

Theo anh Nguyễn Văn Nam, đại diện Queen Land, quần thể giáo dục quy mô lớn là một trong những điểm khác biệt tạo sức hút mạnh với nhóm khách mua ở.

“Thay vì phải gửi con đi du học tại Mỹ, Úc hay Singapore như trước, quần thể giáo dục bài bản tại đây cho phép các phụ huynh tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc, toàn diện cho thế hệ tương lai”, anh Nam nhận định.

Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu hệ sinh thái giáo dục quy mô hàng đầu tại khu vực Tây Bắc TP.HCM

Trong khi đó, bà Nguyễn Vân Khánh, đại diện Five Star Property, cho biết ngoài khu vực Tây Bắc TP.HCM, lượng khách hàng tìm hiểu dự án đã mở rộng sang nhiều quận trung tâm cũ.

“Họ không chỉ mua một căn nhà mà lựa chọn cả một môi trường sống cho gia đình trong nhiều năm tới”, bà Khánh cho biết.

Niềm tin đến từ những sản phẩm “dễ đầu tư, dễ thanh khoản, dễ tăng giá”

Theo nhiều chuyên viên kinh doanh lâu năm, một dự án chỉ thực sự tạo được sức nóng bền vững khi hội tụ đồng thời ba yếu tố: dễ đầu tư, dễ thanh khoản và có dư địa tăng giá trong dài hạn. Đây cũng là những lý do khiến Vinhomes Sài Gòn Park nhanh chóng trở thành tâm điểm của đội ngũ môi giới ngay từ giai đoạn đầu.

Anh Nguyễn Văn Nam, người có gần 10 năm phân phối các dự án Vinhomes, cho rằng uy tín của chủ đầu tư và tiến độ triển khai luôn là yếu tố tạo niềm tin lớn nhất với khách hàng.

“Khi khách hàng nhìn thấy dự án được triển khai đúng cam kết, các hạng mục tiện ích dần hình thành theo tiến độ, quyết định xuống tiền sẽ nhanh hơn rất nhiều”, anh nói.

Theo kế hoạch, nhiều hạng mục cảnh quan của dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm nay, chuỗi tiện ích lớn sẽ về đích vào cuối năm 2027, cùng với thời điểm bàn giao những căn nhà đầu tiên, tạo nền tảng để đại đô thị đi vào vận hành thực.

Đối với giới môi giới, đây là lợi thế rất lớn bởi khách hàng ngày càng ưu tiên những dự án có tiến độ hiện hữu thay vì chỉ nhìn trên bản vẽ.

Vinhomes Sài Gòn Park sẽ là động lực thay đổi toàn bộ diện mạo khu vực Tây Bắc TP.HCM

Ở góc độ đầu tư, nhiều chuyên gia đánh giá Vinhomes Sài Gòn Park đang hưởng lợi rất lớn từ làn sóng phát triển hạ tầng khu Tây Bắc TP.HCM khi Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến ngay năm nay, dự án mở rộng quốc lộ 22 đang tăng tốc, metro số 2 và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đã khởi công.

Ông Dương Quang Thanh, Trưởng phòng Kinh doanh Vietnam Groove, nhận định cú hích tổng lực từ hạ tầng cộng hưởng với nội lực của dự án sẽ đưa Vinhomes Sài Gòn Park trở thành hạt nhân của một cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc thành phố.

“Nếu như khu Nam có biểu tượng Phú Mỹ Hưng, khu Đông nổi bật với Thủ Thiêm, thì tương lai của Tây Bắc sẽ gọi tên Vinhomes Sài Gòn Park”, ông Thanh nhận định.

Theo ông, kinh nghiệm từ nhiều khu vực phát triển trước đây cho thấy, những đại đô thị được hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ thường ghi nhận tốc độ gia tăng giá trị và thanh khoản vượt trội khi cư dân, dịch vụ và hệ sinh thái dần hoàn thiện.

Đó cũng là lý do hàng nghìn “chiến binh” kinh doanh tin tưởng rằng Vinhomes Sài Gòn Park chính là sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường: đáp ứng nhu cầu ở thực, sở hữu hệ sinh thái quy mô lớn, được bảo chứng bởi uy tín chủ đầu tư, tiến độ triển khai và hưởng lợi từ dư địa phát triển của toàn khu vực.