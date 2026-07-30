Lợi nhuận Vinatex tăng gần 40%

6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 930 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ và vượt kết quả cả năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận tăng nhanh gấp nhiều lần doanh thu nhờ biên lợi nhuận cải thiện, kiểm soát chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc.

Lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinatex đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 930,4 tỷ đồng, tăng tới 39,5%.

Riêng quý II, kết quả kinh doanh tăng tốc rõ rệt khi doanh thu thuần đạt hơn 5.007 tỷ đồng, tăng 13,1%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 575 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ và đóng góp gần 62% tổng lợi nhuận 6 tháng. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt gần 526 tỷ đồng, tăng 57,7%.

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của Vinatex là tốc độ tăng giá vốn thấp hơn doanh thu. Trong 6 tháng, giá vốn hàng bán đạt gần 8.119 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi doanh thu tăng 9,2%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.375 tỷ đồng, tăng 16,5%, tương đương tăng thêm hơn 195 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 13,57% lên 14,48%. Riêng quý II, biên lợi nhuận gộp đạt 15,7%, cao hơn mức 15% cùng kỳ năm trước.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hai ngành sản xuất chủ lực. Ngành sợi duy trì tỷ lệ huy động thiết bị ở mức 98% công suất, sản lượng 6 tháng hoàn thành 58% kế hoạch năm. Ngành may tiếp tục duy trì hoạt động tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Không chỉ hoạt động sản xuất, cân đối tài chính của Vinatex cũng cải thiện đáng kể. Doanh thu tài chính 6 tháng đạt 205 tỷ đồng, tăng 8,6%, trong khi chi phí tài chính giảm 16,7%, xuống còn 209,3 tỷ đồng.

Theo Vinatex, việc tăng cường quản trị vốn lưu động giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính, qua đó đóng góp khoảng 58 tỷ đồng vào mức tăng lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên, chi phí lãi vay vẫn đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng 7,4%, cho thấy áp lực chi phí vốn vẫn là yếu tố cần được kiểm soát.

Hiệu quả kiểm soát chi phí cũng có chuyển biến. Tổng tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần giảm từ khoảng 8,29% xuống 8,09%. Riêng quý II, tỷ lệ này giảm mạnh hơn, từ 8,54% xuống 7,79%.

Nhờ các yếu tố trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng của Vinatex đạt hơn 902 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ.

Gần 300 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết

Một động lực khác đến từ các công ty liên doanh, liên kết. Trong nửa đầu năm, phần lợi nhuận Vinatex được chia từ nhóm doanh nghiệp này đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 15,9%, tương đương tăng thêm hơn 41 tỷ đồng. Riêng quý II, khoản lợi nhuận này đạt gần 159 tỷ đồng, tăng 20,8%.

Trong khi đó, lợi nhuận khác đạt gần 28 tỷ đồng, tăng khoảng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Điều này cho thấy mức tăng lợi nhuận của Vinatex chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện hiệu quả tài chính và đóng góp của các công ty liên doanh, liên kết, thay vì các khoản thu nhập bất thường.

Tính chung 6 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vinatex đạt gần 858 tỷ đồng, tăng 46,9%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 529 tỷ đồng, tăng 49,8%. Biên lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần tăng từ 7,67% lên 9,8%.

Vinatex cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả nguồn lực và tài sản, nâng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, sử dụng vốn; đồng thời phát triển nguồn nhân lực, tổ chức vận hành phù hợp với xu hướng công nghệ và nâng khả năng thích ứng trước biến động thị trường...