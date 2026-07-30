Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi kỷ lục

TPO - Nửa đầu năm nay, Công ty CP Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 116.560 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 52.090 tỷ đồng - tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 30/7, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 116.560 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt hơn 134.200 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng đầu năm nay, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 116.560 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 52.090 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành gần 87% kế hoạch cả năm 2026. Hoạt động bàn giao tại các dự án như Vinhomes Ocean Park 2-3 và Vinhomes Green Paradise tiếp tục là động lực đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý II tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ - đạt hơn 34.730 tỷ đồng - với biên lợi nhuận gộp đạt gần 66%. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng rõ nét về chất lượng lợi nhuận, khi tăng trưởng được dẫn dắt bởi hoạt động bàn giao và các dự án bất động sản cốt lõi của Vinhomes.

Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm đạt hơn 148.100 tỷ đồng (tăng 119%) và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý II là hơn 196.810 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ năm trước) - chủ yếu nhờ kết quả tích cực từ các dự án Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay...

Tính đến ngày 30/6, Vinhomes duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng và hơn 274.000 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng trong quý II, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của VRE đạt tương ứng 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm nay.

Trong khi đó, Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng, tạo nền tảng vững mạnh để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2026 được đại hội cổ đông thông qua.

Trong quý II, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Vinpearl đạt hơn 1.590 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 6.790 tỷ đồng. Trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường trong mùa du lịch cao điểm nội địa. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong nửa đầu năm là 2.140 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ.

Riêng trong quý II, doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Vinpearl đạt hơn 1.590 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ tổ hợp điểm đến tại Nha Trang, với doanh thu tăng 51% nhờ nhu cầu du lịch gia tăng trong mùa cao điểm hè. Công suất phòng bình quân cả hệ thống khách sạn do công ty sở hữu và quản lý vận hành duy trì ở mức 63%.

VinWonders tiếp đà tăng tích cực, ghi nhận doanh thu hơn 1.560 tỷ đồng trong quý II, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong mùa cao điểm hè, toàn hệ thống đón 3,3 triệu lượt khách. Mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách cũng được cải thiện nhờ việc bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới mẻ tại từng điểm đến.

Tại thời điểm 30/6, Vinpearl có tổng tài sản đạt 119.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 45.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 24% so với thời điểm cuối năm 2025.